Carreta teria perdido os freios e provocado engavetamento na BR-040

Uma carreta teria apresentado uma falha nos freios e atingido uma sequência de veículos na manhã desta quarta-feira (7/10), provocando um engavetamento de grandes proporções no km 548 da BR-040, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), a dinâmica envolveu inicialmente 28 veículos: seis pesados e 22 leves.

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Seis pessoas foram atendidas pelas equipes de emergência e cinco delas foram encaminhadas ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

O acidente ocorreu por volta das 9h15, no sentido Belo Horizonte, nas proximidades do acesso a Macacos e do Viaduto da Mutuca. A hipótese inicial da Polícia Rodoviária Federal (PRF) é de que a carreta, conduzida por um motorista identificado pelo primeiro nome como Rodolfo, tenha ficado sem freios e atingido os veículos que trafegavam à frente.

A dinâmica ainda será apurada pelas autoridades, e a carreta passa por perícia para verificar as condições do sistema de frenagem e as circunstâncias que levaram à perda de controle.

Imagens registradas no local e divulgadas durante o atendimento mostram a dimensão do acidente e a sequência de veículos atingidos. O Corpo de Bombeiros informou que houve pessoas presas às ferragens durante o socorro. Nenhuma morte foi registrada no local.

O atendimento envolveu ambulâncias da concessionária, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros e demais equipes de emergência.

Cinco vítimas foram levadas ao João XXIII

O acidente deixou seis pessoas feridas. Cinco delas foram encaminhadas ao Hospital João XXIII, em BH. A unidade informou que os pacientes estavam estáveis e sob atendimento médico no início da tarde.

São quatro homens, de 37, 56, 56 e 68 anos, e uma mulher, de 61. A Fhemig não divulgou a identidade dos pacientes.

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De acordo com a apuração, entre as pessoas encaminhadas ao hospital estão proprietários de alguns dos veículos atingidos na ocorrência, incluindo a carreta, um Jeep Compass, um guincho e duas BMWs. A informação sobre a relação de cada vítima com os veículos não foi informada.