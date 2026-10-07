BR-040: congestionamento chega a 8 quilômetros no sentido BH

O engavetamento na BR-040, na manhã desta quarta-feira (7/10), resultou em oito quilômetros de lentidão na pista sentido Belo Horizonte (BH). As informações são da concessionária responsável pelo trecho, EPR Via Mineira. A empresa aponta que o acidente envolveu seis caminhões e 14 carros de passeio na pista sentido capital, na altura do km 548, em Nova Lima, na Região Metropolitana de BH.

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O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) informou que se trata de um engavetamento e que há vítimas presas às ferragens. Seis pessoas foram atendidas pelas equipes de emergência e três em estado grave. Elas foram encaminhadas para o Hospital João XXIII, na capital mineira.

Segundo a concessionária, as duas faixas da pista no sentido BH foram liberadas. O congestionamento nesse trecho é de oito quiômetros, enquanto a pista sentido Juiz de Fora, na Região da Zona da Mata, apresenta 3 km de lentidão.

Os motoristas que desejam seguir em direção a capital mineira, podem usar com alternativa o acesso pelo km 549,6, a rota em direção a Macacos.

Equipes da EPR permanecem no local para remover os veículos e liberar o fluxo normal das pistas. (Com informações da estagiária Camila Lyrio)

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice