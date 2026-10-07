Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE GRAVE

BR-040: congestionamento chega a 8 quilômetros no sentido BH

Engavetamento envolvendo mais de 20 carros aconteceu na manhã desta quarta-feira (7/10) em Nova Lima. Pistas começam a ser liberadas

Publicidade
Carregando...
RS
Rafael Silva*
RS
Rafael Silva*
Repórter
07/10/2026 12:55

compartilhe

×
Acidente na BR-040: rotas alternativas ajudam motoristas a fugir do engarrafamento
Engavetamento com veículos pesados e carros de passeio na BR-040, em Nova Lima, causa interdição e congestionamento crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

O engavetamento na BR-040, na manhã desta quarta-feira (7/10), resultou em oito quilômetros de lentidão na pista sentido Belo Horizonte (BH). As informações são da concessionária responsável pelo trecho, EPR Via Mineira. A empresa aponta que o acidente envolveu seis caminhões e 14 carros de passeio na pista sentido capital, na altura do km 548, em Nova Lima, na Região Metropolitana de BH. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

 

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) informou que se trata de um engavetamento e que há vítimas presas às ferragens. Seis pessoas foram atendidas pelas equipes de emergência e três em estado grave. Elas foram encaminhadas para o Hospital João XXIII, na capital mineira. 

Leia Mais

Segundo a concessionária, as duas faixas da pista no sentido BH foram liberadas. O congestionamento nesse trecho é de oito quiômetros, enquanto a pista sentido Juiz de Fora, na Região da Zona da Mata, apresenta 3 km de lentidão. 

Os motoristas que desejam seguir em direção a capital mineira, podem usar com alternativa o acesso pelo km 549,6, a rota em direção a Macacos. 

Equipes da EPR permanecem no local para remover os veículos e liberar o fluxo normal das pistas. (Com informações da estagiária Camila Lyrio)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

Tópicos relacionados:

acidente br-040 congestionamento em engavetamento lentidao na

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay