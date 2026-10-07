Acidente na BR-040: rotas alternativas ajudam motoristas a fugir do engarrafamento
Saiba quais desvios utilizar e veja canais oficiais da concessionária para acompanhar atualizações sobre a liberação da pista no sentido BH
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Um grave engavetamento envolvendo quase 30 veículos interdita a BR-040, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (7/10). A colisão, ocorrida por volta das 9h30, bloqueou o tráfego no sentido capital mineira, mobilizou diversas equipes de resgate e gerou um congestionamento de aproximadamente oito quilômetros. Para os motoristas presos no trânsito ou que ainda pretendem passar pelo trecho, conhecer os desvios é fundamental para evitar a área do acidente.
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O bloqueio causa impactos significativos para quem se desloca entre o Rio de Janeiro e Belo Horizonte, além de afetar o trânsito local na saída da capital. As autoridades de trânsito e a concessionária que administra a rodovia recomendam que os motoristas busquem caminhos alternativos até que a pista seja completamente liberada.
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O que aconteceu na BR-040?
O acidente ocorreu na altura do km 548, próximo ao trevo de acesso a Macacos, e envolveu seis veículos pesados e cerca de 20 carros de passeio. A colisão múltipla, que deixou ao menos seis feridos e vítimas presas às ferragens, resultou em um bloqueio completo da pista no sentido Belo Horizonte. Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária EPR Via Mineira foram acionadas para o local para prestar socorro e iniciar os trabalhos de remoção dos veículos.
Quais são as rotas alternativas para fugir do bloqueio?
Para os motoristas que precisam seguir viagem, a principal orientação é utilizar desvios que contornem a área interditada. As opções variam dependendo do ponto de origem e destino do condutor, mas duas rotas principais são as mais indicadas para evitar a paralisação na BR-040.
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Para quem vem do Rio de Janeiro: A alternativa mais viável é acessar a saída para Itabirito. De lá, o motorista deve seguir pela BR-356, passando por Ouro Preto, e continuar na mesma rodovia até chegar a Belo Horizonte. O trajeto aumenta a distância, mas evita o ponto de interdição total.
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Para tráfego local (saída de BH/Nova Lima): Motoristas que estão na região podem utilizar a MG-030, passando pelo centro de Nova Lima. A via serve como uma conexão direta com a BR-356, na altura do Bairro Belvedere, permitindo que os condutores acessem outras partes da capital ou sigam viagem sem passar pelo trecho bloqueado da BR-040.
Como acompanhar a situação da BR-040 em tempo real?
A concessionária EPR Via Mineira, responsável pela administração da rodovia, fornece atualizações constantes sobre as condições de tráfego. Os motoristas podem se informar sobre a liberação da pista e o andamento dos trabalhos de remoção dos veículos por meio dos canais oficiais da empresa.
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Redes sociais: O perfil oficial da EPR Via Mineira no X (antigo Twitter) é o canal mais ágil para obter informações em tempo real sobre a situação da rodovia.
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Atendimento telefônico: É possível entrar em contato com a concessionária pelo número 0800 283 0040 para tirar dúvidas sobre as condições da pista e a previsão de liberação.