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ACIDENTE GRAVE

BR-040: veja imagens do engavetamento em Nova Lima

Grave acidente na BR-040 na manhã desta quarta-feira (7/10) envolveu cinco caminhões e mais de 20 veículos

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CL
Camila Lyrio*
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Camila Lyrio*
Repórter
07/10/2026 11:22 - atualizado em 07/10/2026 11:49

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Acidente envolve 5 caminhões e 20 carros na BR-040;
Acidente envolve seis caminhões e 20 carros na BR-040 crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Um vídeo mostra o grave acidente na BR-040, que ocorreu na manhã desta quarta-feira (7/10) e que envolveu pelo menos 28 veículos, sendo seis caminhões e 22 carros.

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Equipes do Corpo de Bombeiros e da EPR Via Mineira já estão no local do acidente, trabalhando para socorrer as vítimas e manter a segurança no local.

Segundo os militares, há vítimas presas às ferragens. Seis pessoas já foram atendidas pelas equipes de emergência.

No sentido Belo Horizonte, a interdição permanece. Como alternativa ao trecho interditado, os motoristas podem acessar, pelo km 549,6, a rota em direção a Macacos. No sentido Juiz de Fora, a faixa 1 está interditada para o posicionamento dos recursos operacionais, como guinchos e ambulâncias, enquanto as faixas 2 e 3 permanecem liberadas ao tráfego.

No momento, há aproximadamente sete quilômetros de retenção no sentido Belo Horizonte e três quilômetros no sentido Juiz de Fora.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

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