Suspeito de matar pai e filha tem prisão convertida em preventiva

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A Justiça converteu a prisão em flagrante de Lucas Eduardo Moraes Alonso Silva, de 30 anos, em prisão preventiva, após audiência de custódia realizada na tarde dessa terça-feira (6/10). Ele é suspeito de matar Maittê Luíza, de 5 anos, e o pai dela em um tiroteio na MG-30, em Rio Acima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite de segunda-feira (5).

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De acordo com o boletim de ocorrência, as duas mortes seriam resultado de uma promessa de vingança do suspeito ao pai da menina. A ameaça foi feita na última sexta-feira (2) quando o pai de Maittê foi absolvido durante um julgamento pela acusação de tentativa de assassinato, também com arma de fogo, contra o suspeito.

A pequena Maittê será velada no Cemitério Municipal, na Rua do Rosário, 209, em Rio Acima, a partir das 13h desta quarta-feira (7/10).

Relembre o crime

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), o homem dirigia um Fiat Uno bege com sua mulher, de 23 anos, e a filha do casal, Maittê. A família voltava de Nova Lima em direção à Rio Acima, onde moram, quando perceberam que estavam sendo seguidos por um Honda Civic. Em determinado momento o condutor do Honda emparelhou com o Fiat, efetuou cerca de dez disparos, atingindo o motorista e a criança, e fugiu.

Ao tentar seguir para Rio Acima em busca de atendimento médico, o condutor perdeu os sentidos e, consequentemente, o controle do carro. Ele bateu em uma cerca em meio à vegetação à beira da rodovia.

A mulher pediu socorro e a PM foi acionada. Ao chegar no local, os militares a encontraram com a menina no colo. A criança foi atendida pelo Samu, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu no hospital em Rio Acima. O condutor foi encontrado já sem vida no interior do veículo.

A mãe informou aos policiais que reconheceu o autor como o homem que havia ameaçado seu marido na semana anterior. Os militares foram até a casa do suspeito que tentou fugir do local pelo telhado, mas foi impedido e preso. Ao ser questionado sobre o assassinato, o autor afirmou que havia saído com um colega, mas sem informar o carro que utilizou ou o horário.

No lote, onde há outras residências, foram encontrados dois sacos de substâncias semelhantes à cocaína dentro de uma geladeira desativada. No quarto do suspeito também foram encontrados um pino de cocaína e uma bucha de maconha. O material foi apreendido.

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A perícia da Polícia Civil (PCMG) esteve no local para realizar os trabalhos de praxe.