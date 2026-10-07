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FIM EM TRAGÉDIA

Idoso tenta salvar filho de atiradores e morre baleado na Grande BH

Três homens encapuzados invadiram uma casa em Vespasiano e atiraram contra homem de 36 anos, que ficou gravemente ferido

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
07/10/2026 07:27 - atualizado em 07/10/2026 07:28

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Munição
Pai tenta proteger filho de ataque a tiros e acaba morto na Grande BH crédito: Reprodução

Um idoso de 71 anos morreu ao tentar defender o filho durante um ataque a tiros na noite dessa terça-feira (6/10), em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O filho dele, de 36 anos, ficou gravemente ferido.

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Segundo a Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada por volta das 20h30, na Rua GG, no Bairro Morro Alto.

Conforme informações levantadas pela PM, um Chevrolet Onix prata parou próximo à residência e três homens encapuzados desembarcaram do veículo portando armas de fogo. O grupo entrou na casa e abriu fogo contra o homem de 36 anos.

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O pai tentou intervir para impedir o ataque contra o filho e também foi baleado. O idoso morreu. Já o filho conseguiu escapar dos atiradores subindo no telhado da residência.

As duas vítimas foram socorridas por militares do Grupo Especializado em Policiamento de Áreas de Risco (Gepar) e levadas para o Hospital Risoleta Tolentino Neves. O homem de 36 anos ficou em estado grave.

Adolescente se escondeu em guarda-roupa

Uma adolescente que também estava na residência conseguiu se esconder dentro de um guarda-roupa durante o ataque e não foi atingida.

Os suspeitos fugiram e não haviam sido localizados. Durante as buscas, policiais encontraram duas toucas ninjas, um revólver calibre .38 e cápsulas deflagradas do mesmo calibre.

Familiares contaram à polícia que o homem de 36 anos havia se desentendido com uma pessoa que mora no Bairro Nova Pampulha, também em Vespasiano. A possível relação desse episódio com o ataque ainda é investigada.

Segundo a PM, a residência possui câmeras de segurança, mas familiares se recusaram a fornecer as gravações. Mas, a perícia recolheu quatro câmeras e os respectivos cartões de memória para preservar as imagens e auxiliar na investigação.

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O caso foi encaminhado à 3ª Delegacia de Plantão de Vespasiano.

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