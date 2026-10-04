Homem é morto a tiros na área indigena xacriabá na véspera da eleição

Uma equipe da Polícia Federal (PF) deslocou-se, neste domingo (4/10), para a reserva indígena Xacriabá, no município de São João das Missões, no Norte de Minas, onde, na noite de sábado (3), um homem de 35 anos foi assassinado a tiros. O suspeito é um cacique, de 64, da etnia a qual também pertenceria a vítima.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A princípio, a informação é de que o crime foi motivado por um desentendimento por questões políticas. Na tarde deste domingo, uma fonte da Polícia Federal informou que a ocorrência continua em andamento, mas que, “aparentemente, a motivação não foi eleitoral, como se cogitou inicialmente”. A PF investiga o caso pelo fato de o crime ter ocorrido em área indígena, de competência da corporação.

O homicídio ocorreu na aldeia Sumaré 3, dentro da reserva indígena, na zona rural de São João das Missões. O caso foi registrado em ocorrência pelo 30º Batalhão da Polícia Militar BPM de Januária, na mesma região.

Conforme as informações levantadas pela Polícia Militar, o autor e a vítima participavam de um evento com equipamento de som quando iniciaram uma discussão. Na sequência, os dois teriam se deslocado para um local mais afastado, onde continuaram discutindo.

Algum tempo depois, testemunhas ouviram estampidos semelhantes a disparos de arma de fogo e encontraram a vítima caída no chão. O homem apresentava uma lesão provocada por disparo na região do tórax e um pequeno corte na garganta.

O óbito foi constatado no local. A vítima trabalhava como motorista do carro do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (Sasi/SUS).

Além da Polícia Federal, a perícia técnico-científica da Polícia Civil foi acionada para fazer os primeiros levantamentos e recolher elementos que possam ajudar a esclarecer a dinâmica e a motivação do assassinato.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O cacique apontado como suspeito do homicídio fugiu logo após o crime. Até a tarde deste domingo, ele continuava sendo procurado.