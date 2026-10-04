Santinhos em frente a escolas de BH evidenciam boca de urna

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Milhões de eleitores se reuniram neste domingo (4/10) para o primeiro turno das eleições de 2026, mas logo nas primeiras horas do dia, santinhos e caixas de propaganda eleitoral foram flagrados em frente a escolas de Belo Horizonte.

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A reportagem do Estado de Minas registrou a sujeira em frente à Escola Municipal Santos Dumont, na Avenida Mem de Sá, no Bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul de BH.

Foi possível identificar no chão uma grande quantidade de papéis. A prática, comum nos locais de votação, é considerada crime eleitoral.

Sujeira em frente Ã Escola Municipal Santos Dumont, na Avenida Mem de SÃ¡, no Bairro Santa EfigÃªnia, na RegiÃ£o Centro-Sul de BH EdÃ©sio Ferreira/EM/DA Press Sujeira em frente à Escola Municipal Santos Dumont, na Avenida Mem de Sá, no Bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul de BH Edésio Ferreira/EM/DA Press Voltar Próximo

O mesmo cenário foi observado nas imediações da Escola Municipal Alisson Pereira Guimarães, no Bairro Alípio de Melo, na Pampulha, ao longo da tarde. Os papéis jogados evidenciam a prática criminosa.

Sujeira em frente Ã Escola Municipal Santos Dumont, na Avenida Mem de SÃ¡, no Bairro Santa EfigÃªnia, na RegiÃ£o Centro-Sul de BH Marcos Vieira/EM/DA Press

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a boca de urna é um crime eleitoral que consiste em tentar convencer eleitores a votar em um determinado candidato no dia da votação, especialmente nas proximidades dos locais de votação.

A prática inclui a distribuição de material de campanha, como santinhos e adesivos, ou o pedido explícito de votos.

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A legislação prevê penalidades severas para quem for flagrado cometendo o crime, incluindo detenção de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade, além do pagamento de multa. A fiscalização é feita pelas autoridades eleitorais e forças de segurança.