Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Eleitor na fila às 17h ainda pode votar? Veja o que diz a regra

Quem estiver aguardando para votar no horário de encerramento recebe uma senha e tem o direito de registrar o voto, mesmo que o atendimento termine depois das 17h

Publicidade
Carregando...
SM
Sofia Maia
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
04/10/2026 16:23

compartilhe

×
Quantos votos válidos um candidato precisa para vencer no primeiro turno?
A confirmação do voto na urna eletrônica é o passo final para a contagem dos votos válidos, essenciais para definir o resultado das eleições crédito: Paulo Pinto / Agência Brasil

Eleitores que estiverem na fila para votar às 17h deste domingo (4/10), horário previsto para o encerramento da votação, poderão exercer o direito ao voto mesmo que o atendimento termine depois desse limite. A regra estabelece que os mesários devem organizar a fila e distribuir senhas aos eleitores que ainda aguardam atendimento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

O horário das 17h marca o fim da entrada de novos eleitores para votar, mas não impede que quem já estiver na fila conclua o procedimento. A votação continua até que todas as pessoas que receberam senha sejam atendidas.

Como funciona a distribuição de senhas?

Quando chega o horário de encerramento e ainda há eleitores aguardando, os mesários devem distribuir senhas para organizar o atendimento. A distribuição começa pela última pessoa da fila, garantindo que todos os eleitores que aguardavam no horário estabelecido sejam identificados.

Quem chegar ao local de votação depois das 17h não poderá entrar na fila para votar. Por isso, a orientação é chegar com antecedência para evitar imprevistos e garantir tempo para a identificação e o registro do voto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A regra também se aplica ao segundo turno das eleições, marcado para 25 de outubro, nas disputas em que houver necessidade de uma nova votação.

Tópicos relacionados:

eleicoes-2026 voto

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay