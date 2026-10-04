Eleitor na fila às 17h ainda pode votar? Veja o que diz a regra

Eleitores que estiverem na fila para votar às 17h deste domingo (4/10), horário previsto para o encerramento da votação, poderão exercer o direito ao voto mesmo que o atendimento termine depois desse limite. A regra estabelece que os mesários devem organizar a fila e distribuir senhas aos eleitores que ainda aguardam atendimento.

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O horário das 17h marca o fim da entrada de novos eleitores para votar, mas não impede que quem já estiver na fila conclua o procedimento. A votação continua até que todas as pessoas que receberam senha sejam atendidas.

Como funciona a distribuição de senhas?

Quando chega o horário de encerramento e ainda há eleitores aguardando, os mesários devem distribuir senhas para organizar o atendimento. A distribuição começa pela última pessoa da fila, garantindo que todos os eleitores que aguardavam no horário estabelecido sejam identificados.

Quem chegar ao local de votação depois das 17h não poderá entrar na fila para votar. Por isso, a orientação é chegar com antecedência para evitar imprevistos e garantir tempo para a identificação e o registro do voto.

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A regra também se aplica ao segundo turno das eleições, marcado para 25 de outubro, nas disputas em que houver necessidade de uma nova votação.