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ALERTA DE CHUVA

Defesa Civil emite alerta para chuva de granizo em BH neste domingo (4/10)

Aviso foi emitido às 16h e indica chance de ocorrência de granizo na capital na próxima hora

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SM
Sofia Maia
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
04/10/2026 16:14 - atualizado em 04/10/2026 16:15

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Manhã de domingo de eleição nublada e amena em Belo Horizonte. Na foto, vista da Avenida Nossa Senhora do Carmo, Savassi e Centro a partir do Sion
Manhã de domingo de eleição nublada e amena em Belo Horizonte. Na foto, vista da Avenida Nossa Senhora do Carmo, Savassi e Centro a partir do Sion crédito: Mateus Parreiras/EM/D.A.Press

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu às 16h deste domingo (4/10) um alerta para a possibilidade de chuva de granizo na capital na próxima hora. O órgão orienta moradores a redobrarem a atenção e adotarem medidas de proteção durante o período de risco.

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A recomendação é que a população procure locais seguros para se abrigar em caso de chuva de granizo. Durante a ocorrência do fenômeno, devem ser evitadas áreas abertas, como campos de futebol, quadras esportivas e estacionamentos.

A Defesa Civil também orienta que ninguém permaneça no alto de morros ou no topo de prédios nem próximo a torres de telefonia e energia elétrica. Árvores também não são consideradas locais seguros para abrigo e devem ser evitadas, inclusive por motoristas.

Para quem estiver de carro, a recomendação é procurar um local seguro e coberto para estacionar.

Como receber os alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas da Defesa Civil sobre chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo canal público do WhatsApp da Defesa Civil.

Também é possível receber os avisos gratuitamente por SMS. Para se cadastrar, basta enviar o CEP da rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência.

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Os alertas e as recomendações do órgão também podem ser acompanhados pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no X e no canal público do Telegram @defesacivilbh.

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