BH pode ter chuva forte com raios e rajadas de vento na tarde deste domingo

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O primeiro turno das eleições, neste domingo (4/10), começou nublado e com previsão de chuva em Belo Horizonte e, conforme a meteorologia, as próximas horas são de atenção. Comunicado emitido pela Defesa Civil de BH aponta que pode haver chuva forte a moderada até as 17h.

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De acordo com a Defesa Civil de BH, as precipitações podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. Por causa das condições meteorológicas, o órgão municipal recomenda que motoristas e pedestres redobrem a atenção.

Embora o aviso principal seja para as próximas horas, a Defesa Civil de BH reforça que BH está sob alerta até as 8h desta segunda-feira (5/10), quando a cidade pode registrar ventos de até 60 quilômetros por hora.

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O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

O que fazer em caso de chuva?