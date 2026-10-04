MG: mais da metade do estado tem alerta de tempestade e granizo na segunda

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Mais da metade dos municípios mineiros começa a semana sob alerta amarelo de tempestades emitido neste domingo (4/10) e com validade a partir desta segunda-feira (5/10).

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O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um aviso de tempestade classificado com o grau de severidade de Perigo Potencial (o primeiro nível de aviso climático que antecede situações mais críticas).

Na lista de localidades sob vigilância, constam 475 municípios mineiros, contingente que corresponde a 55,69% do total de 853 cidades de Minas Gerais, evidenciando que mais da metade do território estadual está em atenção meteorológica.

Esse volume de municípios mineiros representa 21,97% do total nacional abrangido pela notificação, que também engloba cidades distribuídas pelos estados de Goiás, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e pelo Distrito Federal.

O comunicado para a tempestade entra em vigor a 0h de segunda-feira e se estende até as 23h59 da mesma data, cobrindo as 24 horas da segunda-feira.

Durante esse período, os riscos potenciais associados ao fenômeno incluem precipitações entre 20 e 30mm/h ou acumulados de até 50mm/dia, rajadas de vento variando de 40 a 60km/h e queda de granizo, com baixo risco de corte no fornecimento de energia elétrica, danos em lavouras, queda de galhos de árvores e alagamentos pontuais.

No restante do país, outras 1.687 cidades brasileiras espalhadas pelas demais unidades da federação citadas enfrentam o mesmo cenário de instabilidade.

No território mineiro, o alerta de tempestade abrange diretamente oito mesorregiões geográficas listadas pelo órgão meteorológico: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Zona da Mata, Oeste de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, Campo das Vertentes, Metropolitana de Belo Horizonte e Noroeste de Minas.

A faixa Centro-Sul e o Oeste do estado concentram a maior parte dos efeitos esperados decorrentes das áreas de instabilidade.

O que se deve fazer para prevenir riscos?

Para mitigar incidentes durante episódios de tempestade, o INMET traz uma série de instruções preventivas voltadas à segurança da população. Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não procurar abrigo debaixo de árvores — devido ao leve risco de quedas e de descargas elétricas — e não estacionar veículos perto de torres de transmissão ou placas de propaganda.

Além disso, a orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193 caso haja necessidade de apoio emergencial.

A dinâmica que favorece essas tempestades de primavera costuma estar associada ao avanço de frentes frias ou cavados atmosféricos combinados ao transporte de calor e umidade provenientes da Região Amazônica.

Essa conjunção de fatores térmicos e dinâmicos potencializa a convecção profunda, resultando em nuvens do tipo Cumulonimbus, capazes de provocar pancadas fortes em curto intervalo e granizo isolado.

Produtores rurais e motoristas que trafegam pelas principais rodovias que cortam as regiões afetadas devem redobrar a atenção, especialmente nas primeiras horas do dia e no período da tarde, quando a instabilidade costuma ganhar intensidade.

A pista molhada somada às rajadas repentinas de vento eleva a chance de derrapagens e reduz a visibilidade, exigindo prudência no trânsito urbano e rodoviário.

Por fim, os órgãos de proteção e defesa civil reforçam que, apesar do baixo risco estatístico de grandes catástrofes para o nível amarelo, medidas preventivas individuais são determinantes para evitar acidentes domésticos e preservar vidas.

A atualização das condições do tempo pode ser acompanhada em tempo real pelos canais oficiais de meteorologia e pelas redes de alerta municipais.

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Alerta meteorológico em Minas Gerais



Nível de gravidade: perigo potencial classificado na cor amarela

perigo potencial classificado na cor amarela Cobertura estadual: 475 dos 853 municípios mineiros sob monitoramento

475 dos 853 municípios mineiros sob monitoramento Fatia nacional: 21,97% de todas as cidades brasileiras em vigilância

21,97% de todas as cidades brasileiras em vigilância Volume de chuva: acumulados previstos de até 50 milímetros por dia

acumulados previstos de até 50 milímetros por dia Velocidade dos ventos: rajadas variando de 40 a 60 quilômetros por hora

Cuidados e prevenção durante tempestades

Orientações de trânsito: evitar trafegar por vias alagadas e diminuir a velocidade em rodovias

evitar trafegar por vias alagadas e diminuir a velocidade em rodovias Estruturas e árvores: não se abrigar sob copas nem estacionar próximo a postes e painéis

não se abrigar sob copas nem estacionar próximo a postes e painéis Aparelhos domésticos: retirar equipamentos eletrônicos das tomadas elétricas

retirar equipamentos eletrônicos das tomadas elétricas Atendimento de emergência: acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193

Municípios em risco

Abadia dos Dourados

Abaeté

Acaiaca

Água Comprida

Aguanil

Aiuruoca

Alagoa

Albertina

Além Paraíba

Alfenas

Alfredo Vasconcelos

Alpinópolis

Alterosa

Alto Rio Doce

Alvinópolis

Andradas

Andrelândia

Antônio Carlos

Aracitaba

Araguari

Arantina

Araporã

Arapuá

Araújos

Araxá

Arceburgo

Arcos

Areado

Argirita

Astolfo Dutra

Baependi

Bambuí

Bandeira do Sul

Barão de Cocais

Barbacena

Barra Longa

Barroso

Belmiro Braga

Belo Horizonte

Belo Vale

Betim

Bias Fortes

Bicas

Biquinhas

Boa Esperança

Bocaina de Minas

Bom Despacho

Bom Jardim de Minas

Bom Jesus da Penha

Bom Jesus do Amparo

Bom Repouso

Bom Sucesso

Bonfim

Borda da Mata

Botelhos

Brás Pires

Brazópolis

Brumadinho

Bueno Brandão

Cabeceira Grande

Cabo Verde

Cachoeira da Prata

Cachoeira de Minas

Cachoeira Dourada

Caetanópolis

Caeté

Caldas

Camacho

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Campestre

Campina Verde

Campo Belo

Campo do Meio

Campo Florido

Campos Altos

Campos Gerais

Canápolis

Cana Verde

Candeias

Capela Nova

Capetinga

Capim Branco

Capinópolis

Capitólio

Caranaíba

Carandaí

Careaçu

Carmo da Cachoeira

Carmo da Mata

Carmo de Minas

Carmo do Cajuru

Carmo do Paranaíba

Carmo do Rio Claro

Carmópolis de Minas

Carneirinho

Carrancas

Carvalhópolis

Município

Carvalhos

Casa Grande

Cascalho Rico

Cássia

Cataguases

Catas Altas

Catas Altas da Noruega

Caxambu

Cedro do Abaeté

Centralina

Chácara

Chiador

Cipotânea

Claraval

Cláudio

Coimbra

Comendador Gomes

Conceição da Aparecida

Conceição da Barra de Minas

Conceição das Alagoas

Conceição das Pedras

Conceição do Pará

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Confins

Congonhal

Congonhas

Conquista

Conselheiro Lafaiete

Consolação

Contagem

Coqueiral

Cordislândia

Coromandel

Coronel Pacheco

Coronel Xavier Chaves

Córrego Danta

Córrego do Bom Jesus

Córrego Fundo

Cristais

Cristiano Otoni

Cristina

Crucilândia

Cruzeiro da Fortaleza

Cruzília

Curvelo

Delfim Moreira

Delfinópolis

Delta

Descoberto

Desterro de Entre Rios

Desterro do Melo

Diogo de Vasconcelos

Divinésia

Divinópolis

Divisa Nova

Dom Viçoso

Dona Eusébia

Dores de Campos

Dores do Indaiá

Dores do Turvo

Doresópolis

Douradoquara

Elói Mendes

Entre Rios de Minas

Esmeraldas

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Estrela Dalva

Estrela do Indaiá

Estrela do Sul

Ewbank da Câmara

Extrema

Fama

Florestal

Formiga

Fortaleza de Minas

Fortuna de Minas

Fronteira

Frutal

Goianá

Gonçalves

Grupiara

Guapé

Guaraciaba

Guaranésia

Guarani

Guarará

Guarda-Mor

Guaxupé

Guidoval

Guimarânia

Gurinhatã

Heliodora

Ibertioga

Ibiá

Ibiraci

Ibirité

Ibitiúra de Minas

Ibituruna

Igarapé

Igaratinga

Iguatama

Ijaci

Ilicínea

Inconfidentes

Indianópolis

Ingaí

Inhaúma

Ipiaçu

Ipuiúna

Iraí de Minas

Itabirito

Itaguara

Itajubá

Itamarati de Minas

Itamogi

Itamonte

Itanhandu

Itapagipe

Itapecerica

Itapeva

Itatiaiuçu

Itaú de Minas

Itaúna

Itaverava

Ituiutaba

Itumirim

Iturama

Itutinga

Jaboticatubas

Jacuí

Jacutinga

Japaraíba

Jeceaba

Jesuânia

João Pinheiro

Juatuba

Juiz de Fora

Juruaia

Lagamar

Lagoa da Prata

Lagoa Dourada

Lagoa Formosa

Lagoa Grande

Lagoa Santa

Lambari

Lamim

Lavras

Leandro Ferreira

Leopoldina

Liberdade

Lima Duarte

Limeira do Oeste

Luminárias

Luz

Machado

Madre de Deus de Minas

Maravilhas

Mar de Espanha

Maria da Fé

Mariana

Mário Campos

Maripá de Minas

Marmelópolis

Martinho Campos

Mateus Leme

Matias Barbosa

Matozinhos

Matutina

Medeiros

Mercês

Minduri

Moeda

Moema

Monsenhor Paulo

Monte Alegre de Minas

Monte Belo

Monte Carmelo

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Morada Nova de Minas

Munhoz

Muzambinho

Natércia

Nazareno

Nepomuceno

Nova Lima

Nova Ponte

Nova Resende

Nova Serrana

Nova União

Olaria

Olímpio Noronha

Oliveira

Oliveira Fortes

Onça de Pitangui

Ouro Branco

Ouro Fino

Ouro Preto

Paineiras

Pains

Paiva

Papagaios

Paracatu

Pará de Minas

Paraguaçu

Paraisópolis

Paraopeba

Passa Quatro

Passa Tempo

Passa Vinte

Passos

Patos de Minas

Patrocínio

Paula Cândido

Pedra do Indaiá

Pedralva

Pedrinópolis

Pedro Leopoldo

Pedro Teixeira

Pequeri

Pequi

Perdigão

Perdizes

Perdões

Piau

Piedade do Rio Grande

Piedade dos Gerais

Pimenta

Piracema

Pirajuba

Piranga

Piranguçu

Piranguinho

Pirapetinga

Piraúba

Pitangui

Piumhi

Planura

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pompéu

Ponte Nova

Porto Firme

Pouso Alegre

Pouso Alto

Prados

Prata

Pratápolis

Pratinha

Presidente Bernardes

Presidente Olegário

Prudente de Morais

Quartel Geral

Queluzito

Raposos

Resende Costa

Ressaquinha

Ribeirão das Neves

Ribeirão Vermelho

Rio Acima

Rio Espera

Rio Manso

Rio Novo

Rio Paranaíba

Rio Piracicaba

Rio Pomba

Rio Preto

Ritápolis

Rochedo de Minas

Rodeiro

Romaria

Sabará

Sacramento

Santa Bárbara

Santa Bárbara do Monte Verde

Santa Bárbara do Tugúrio

Santa Cruz de Minas

Santa Juliana

Santa Luzia

Santana da Vargem

Santana do Deserto

Santana do Garambéu

Santana do Jacaré

Santana dos Montes

Santa Rita de Caldas

Santa Rita de Ibitipoca

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita do Sapucaí

Santa Rosa da Serra

Santa Vitória

Santo Antônio do Amparo

Santo Antônio do Aventureiro

Santo Antônio do Monte

Santos Dumont

São Bento Abade

São Brás do Suaçuí

São Francisco de Paula

São Francisco de Sales

São Geraldo

São Gonçalo do Abaeté

São Gonçalo do Pará

São Gonçalo do Rio Abaixo

São Gonçalo do Sapucaí

São Gotardo

São João Batista do Glória

São João da Mata

São João del Rei

São João Nepomuceno

São Joaquim de Bicas

São José da Barra

São José da Lapa

São José da Varginha

São José do Alegre

São Lourenço

São Pedro da União

São Roque de Minas

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Oeste

São Sebastião do Paraíso

São Sebastião do Rio Verde

São Thomé das Letras

São Tiago

São Tomás de Aquino

São Vicente de Minas

Sapucaí-Mirim

Sarzedo

Senador Amaral

Senador Cortes

Senador Firmino

Senador José Bento

Senhora de Oliveira

Senhora dos Remédios

Seritinga

Serra da Saudade

Serra do Salitre

Serrania

Serranos

Sete Lagoas

Silveirânia

Silvianópolis

Simão Pereira

Soledade de Minas

Tabuleiro

Tapira

Tapiraí

Taquaraçu de Minas

Teixeiras

Tiradentes

Tiros

Tocantins

Tocos do Moji

Toledo

Três Corações

Três Pontas

Tupaciguara

Turvolândia

Ubá

Uberaba

Uberlândia

Unaí

União de Minas

Vargem Bonita

Varginha

Varjão de Minas

Vazante

Veríssimo

Vespasiano

Viçosa

Virgínia

Visconde do Rio Branco

Volta Grande

Wenceslau Braz