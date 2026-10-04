MG: mais da metade do estado tem alerta de tempestade e granizo na segunda
Aviso de Perigo Potencial do Inmet abrange 475 municípios mineiros com previsão de ventos de até 60 km/h e chuvas pontuais. Instabilidades de primavera atingem oito regiões do estado e mobilizam recomendações preventivas da Defesa Civil
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Mais da metade dos municípios mineiros começa a semana sob alerta amarelo de tempestades emitido neste domingo (4/10) e com validade a partir desta segunda-feira (5/10).
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O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um aviso de tempestade classificado com o grau de severidade de Perigo Potencial (o primeiro nível de aviso climático que antecede situações mais críticas).
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Na lista de localidades sob vigilância, constam 475 municípios mineiros, contingente que corresponde a 55,69% do total de 853 cidades de Minas Gerais, evidenciando que mais da metade do território estadual está em atenção meteorológica.
Esse volume de municípios mineiros representa 21,97% do total nacional abrangido pela notificação, que também engloba cidades distribuídas pelos estados de Goiás, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e pelo Distrito Federal.
O comunicado para a tempestade entra em vigor a 0h de segunda-feira e se estende até as 23h59 da mesma data, cobrindo as 24 horas da segunda-feira.
Durante esse período, os riscos potenciais associados ao fenômeno incluem precipitações entre 20 e 30mm/h ou acumulados de até 50mm/dia, rajadas de vento variando de 40 a 60km/h e queda de granizo, com baixo risco de corte no fornecimento de energia elétrica, danos em lavouras, queda de galhos de árvores e alagamentos pontuais.
No restante do país, outras 1.687 cidades brasileiras espalhadas pelas demais unidades da federação citadas enfrentam o mesmo cenário de instabilidade.
No território mineiro, o alerta de tempestade abrange diretamente oito mesorregiões geográficas listadas pelo órgão meteorológico: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Zona da Mata, Oeste de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, Campo das Vertentes, Metropolitana de Belo Horizonte e Noroeste de Minas.
A faixa Centro-Sul e o Oeste do estado concentram a maior parte dos efeitos esperados decorrentes das áreas de instabilidade.
O que se deve fazer para prevenir riscos?
Para mitigar incidentes durante episódios de tempestade, o INMET traz uma série de instruções preventivas voltadas à segurança da população. Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não procurar abrigo debaixo de árvores — devido ao leve risco de quedas e de descargas elétricas — e não estacionar veículos perto de torres de transmissão ou placas de propaganda.
Além disso, a orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193 caso haja necessidade de apoio emergencial.
A dinâmica que favorece essas tempestades de primavera costuma estar associada ao avanço de frentes frias ou cavados atmosféricos combinados ao transporte de calor e umidade provenientes da Região Amazônica.
Essa conjunção de fatores térmicos e dinâmicos potencializa a convecção profunda, resultando em nuvens do tipo Cumulonimbus, capazes de provocar pancadas fortes em curto intervalo e granizo isolado.
Produtores rurais e motoristas que trafegam pelas principais rodovias que cortam as regiões afetadas devem redobrar a atenção, especialmente nas primeiras horas do dia e no período da tarde, quando a instabilidade costuma ganhar intensidade.
A pista molhada somada às rajadas repentinas de vento eleva a chance de derrapagens e reduz a visibilidade, exigindo prudência no trânsito urbano e rodoviário.
Por fim, os órgãos de proteção e defesa civil reforçam que, apesar do baixo risco estatístico de grandes catástrofes para o nível amarelo, medidas preventivas individuais são determinantes para evitar acidentes domésticos e preservar vidas.
A atualização das condições do tempo pode ser acompanhada em tempo real pelos canais oficiais de meteorologia e pelas redes de alerta municipais.
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Alerta meteorológico em Minas Gerais
- Nível de gravidade: perigo potencial classificado na cor amarela
- Cobertura estadual: 475 dos 853 municípios mineiros sob monitoramento
- Fatia nacional: 21,97% de todas as cidades brasileiras em vigilância
- Volume de chuva: acumulados previstos de até 50 milímetros por dia
- Velocidade dos ventos: rajadas variando de 40 a 60 quilômetros por hora
Cuidados e prevenção durante tempestades
- Orientações de trânsito: evitar trafegar por vias alagadas e diminuir a velocidade em rodovias
- Estruturas e árvores: não se abrigar sob copas nem estacionar próximo a postes e painéis
- Aparelhos domésticos: retirar equipamentos eletrônicos das tomadas elétricas
- Atendimento de emergência: acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193
Municípios em risco
Abadia dos Dourados
Abaeté
Acaiaca
Água Comprida
Aguanil
Aiuruoca
Alagoa
Albertina
Além Paraíba
Alfenas
Alfredo Vasconcelos
Alpinópolis
Alterosa
Alto Rio Doce
Alvinópolis
Andradas
Andrelândia
Antônio Carlos
Aracitaba
Araguari
Arantina
Araporã
Arapuá
Araújos
Araxá
Arceburgo
Arcos
Areado
Argirita
Astolfo Dutra
Baependi
Bambuí
Bandeira do Sul
Barão de Cocais
Barbacena
Barra Longa
Barroso
Belmiro Braga
Belo Horizonte
Belo Vale
Betim
Bias Fortes
Bicas
Biquinhas
Boa Esperança
Bocaina de Minas
Bom Despacho
Bom Jardim de Minas
Bom Jesus da Penha
Bom Jesus do Amparo
Bom Repouso
Bom Sucesso
Bonfim
Borda da Mata
Botelhos
Brás Pires
Brazópolis
Brumadinho
Bueno Brandão
Cabeceira Grande
Cabo Verde
Cachoeira da Prata
Cachoeira de Minas
Cachoeira Dourada
Caetanópolis
Caeté
Caldas
Camacho
Camanducaia
Cambuí
Cambuquira
Campanha
Campestre
Campina Verde
Campo Belo
Campo do Meio
Campo Florido
Campos Altos
Campos Gerais
Canápolis
Cana Verde
Candeias
Capela Nova
Capetinga
Capim Branco
Capinópolis
Capitólio
Caranaíba
Carandaí
Careaçu
Carmo da Cachoeira
Carmo da Mata
Carmo de Minas
Carmo do Cajuru
Carmo do Paranaíba
Carmo do Rio Claro
Carmópolis de Minas
Carneirinho
Carrancas
Carvalhópolis
Município
Carvalhos
Casa Grande
Cascalho Rico
Cássia
Cataguases
Catas Altas
Catas Altas da Noruega
Caxambu
Cedro do Abaeté
Centralina
Chácara
Chiador
Cipotânea
Claraval
Cláudio
Coimbra
Comendador Gomes
Conceição da Aparecida
Conceição da Barra de Minas
Conceição das Alagoas
Conceição das Pedras
Conceição do Pará
Conceição do Rio Verde
Conceição dos Ouros
Confins
Congonhal
Congonhas
Conquista
Conselheiro Lafaiete
Consolação
Contagem
Coqueiral
Cordislândia
Coromandel
Coronel Pacheco
Coronel Xavier Chaves
Córrego Danta
Córrego do Bom Jesus
Córrego Fundo
Cristais
Cristiano Otoni
Cristina
Crucilândia
Cruzeiro da Fortaleza
Cruzília
Curvelo
Delfim Moreira
Delfinópolis
Delta
Descoberto
Desterro de Entre Rios
Desterro do Melo
Diogo de Vasconcelos
Divinésia
Divinópolis
Divisa Nova
Dom Viçoso
Dona Eusébia
Dores de Campos
Dores do Indaiá
Dores do Turvo
Doresópolis
Douradoquara
Elói Mendes
Entre Rios de Minas
Esmeraldas
Espírito Santo do Dourado
Estiva
Estrela Dalva
Estrela do Indaiá
Estrela do Sul
Ewbank da Câmara
Extrema
Fama
Florestal
Formiga
Fortaleza de Minas
Fortuna de Minas
Fronteira
Frutal
Goianá
Gonçalves
Grupiara
Guapé
Guaraciaba
Guaranésia
Guarani
Guarará
Guarda-Mor
Guaxupé
Guidoval
Guimarânia
Gurinhatã
Heliodora
Ibertioga
Ibiá
Ibiraci
Ibirité
Ibitiúra de Minas
Ibituruna
Igarapé
Igaratinga
Iguatama
Ijaci
Ilicínea
Inconfidentes
Indianópolis
Ingaí
Inhaúma
Ipiaçu
Ipuiúna
Iraí de Minas
Itabirito
Itaguara
Itajubá
Itamarati de Minas
Itamogi
Itamonte
Itanhandu
Itapagipe
Itapecerica
Itapeva
Itatiaiuçu
Itaú de Minas
Itaúna
Itaverava
Ituiutaba
Itumirim
Iturama
Itutinga
Jaboticatubas
Jacuí
Jacutinga
Japaraíba
Jeceaba
Jesuânia
João Pinheiro
Juatuba
Juiz de Fora
Juruaia
Lagamar
Lagoa da Prata
Lagoa Dourada
Lagoa Formosa
Lagoa Grande
Lagoa Santa
Lambari
Lamim
Lavras
Leandro Ferreira
Leopoldina
Liberdade
Lima Duarte
Limeira do Oeste
Luminárias
Luz
Machado
Madre de Deus de Minas
Maravilhas
Mar de Espanha
Maria da Fé
Mariana
Mário Campos
Maripá de Minas
Marmelópolis
Martinho Campos
Mateus Leme
Matias Barbosa
Matozinhos
Matutina
Medeiros
Mercês
Minduri
Moeda
Moema
Monsenhor Paulo
Monte Alegre de Minas
Monte Belo
Monte Carmelo
Monte Santo de Minas
Monte Sião
Morada Nova de Minas
Munhoz
Muzambinho
Natércia
Nazareno
Nepomuceno
Nova Lima
Nova Ponte
Nova Resende
Nova Serrana
Nova União
Olaria
Olímpio Noronha
Oliveira
Oliveira Fortes
Onça de Pitangui
Ouro Branco
Ouro Fino
Ouro Preto
Paineiras
Pains
Paiva
Papagaios
Paracatu
Pará de Minas
Paraguaçu
Paraisópolis
Paraopeba
Passa Quatro
Passa Tempo
Passa Vinte
Passos
Patos de Minas
Patrocínio
Paula Cândido
Pedra do Indaiá
Pedralva
Pedrinópolis
Pedro Leopoldo
Pedro Teixeira
Pequeri
Pequi
Perdigão
Perdizes
Perdões
Piau
Piedade do Rio Grande
Piedade dos Gerais
Pimenta
Piracema
Pirajuba
Piranga
Piranguçu
Piranguinho
Pirapetinga
Piraúba
Pitangui
Piumhi
Planura
Poço Fundo
Poços de Caldas
Pompéu
Ponte Nova
Porto Firme
Pouso Alegre
Pouso Alto
Prados
Prata
Pratápolis
Pratinha
Presidente Bernardes
Presidente Olegário
Prudente de Morais
Quartel Geral
Queluzito
Raposos
Resende Costa
Ressaquinha
Ribeirão das Neves
Ribeirão Vermelho
Rio Acima
Rio Espera
Rio Manso
Rio Novo
Rio Paranaíba
Rio Piracicaba
Rio Pomba
Rio Preto
Ritápolis
Rochedo de Minas
Rodeiro
Romaria
Sabará
Sacramento
Santa Bárbara
Santa Bárbara do Monte Verde
Santa Bárbara do Tugúrio
Santa Cruz de Minas
Santa Juliana
Santa Luzia
Santana da Vargem
Santana do Deserto
Santana do Garambéu
Santana do Jacaré
Santana dos Montes
Santa Rita de Caldas
Santa Rita de Ibitipoca
Santa Rita de Jacutinga
Santa Rita do Sapucaí
Santa Rosa da Serra
Santa Vitória
Santo Antônio do Amparo
Santo Antônio do Aventureiro
Santo Antônio do Monte
Santos Dumont
São Bento Abade
São Brás do Suaçuí
São Francisco de Paula
São Francisco de Sales
São Geraldo
São Gonçalo do Abaeté
São Gonçalo do Pará
São Gonçalo do Rio Abaixo
São Gonçalo do Sapucaí
São Gotardo
São João Batista do Glória
São João da Mata
São João del Rei
São João Nepomuceno
São Joaquim de Bicas
São José da Barra
São José da Lapa
São José da Varginha
São José do Alegre
São Lourenço
São Pedro da União
São Roque de Minas
São Sebastião da Bela Vista
São Sebastião do Oeste
São Sebastião do Paraíso
São Sebastião do Rio Verde
São Thomé das Letras
São Tiago
São Tomás de Aquino
São Vicente de Minas
Sapucaí-Mirim
Sarzedo
Senador Amaral
Senador Cortes
Senador Firmino
Senador José Bento
Senhora de Oliveira
Senhora dos Remédios
Seritinga
Serra da Saudade
Serra do Salitre
Serrania
Serranos
Sete Lagoas
Silveirânia
Silvianópolis
Simão Pereira
Soledade de Minas
Tabuleiro
Tapira
Tapiraí
Taquaraçu de Minas
Teixeiras
Tiradentes
Tiros
Tocantins
Tocos do Moji
Toledo
Três Corações
Três Pontas
Tupaciguara
Turvolândia
Ubá
Uberaba
Uberlândia
Unaí
União de Minas
Vargem Bonita
Varginha
Varjão de Minas
Vazante
Veríssimo
Vespasiano
Viçosa
Virgínia
Visconde do Rio Branco
Volta Grande
Wenceslau Braz