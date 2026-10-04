Vaca cai de desnível de 5 metros e mobiliza bombeiros no Norte de Minas

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Uma vaca caiu de um desnível de 5 metros em um quintal de residência no Bairro Vila Atlântica, em Montes Claros , no Norte de Minas Gerais e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na madrugada deste domingo (4/10), por volta das 00h20.

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O bairro situa-se na porção leste do município, caracterizado por ruas residenciais intercaladas e contíguas a áreas de relevo acidentado e pastagens rurais.

O animal ferido foi a única vítima do acidente, enquanto o tutor e responsável pelo gado ficou como encarregado da guarda do rebanho.

Não houve registro de moradores feridos nem de colapso estrutural do imóvel, embora o episódio tenha gerado risco direto à integridade do animal confinado no estreito espaço residencial.

Os moradores do imóvel notaram a presença do animal por volta das 23h de sábado (3/10), quando ouviram ruídos em um corredor situado nos fundos do lote.

A propriedade faz divisa direta com uma área de pasto onde bovinos circulam rotineiramente. A vaca havia parido recentemente e seu bezerro permaneceu na parte superior do terreno, agitado e procurando pela mãe.

O bovino se aproximou do limite do terreno acidentado, desequilibrou-se e escorregou pela parede dos fundos do imóvel durante a queda, chocando o dorso contra o chão.

Como foi o resgate?

Em razão da altura de aproximadamente cinco metros e da largura reduzida da passagem, a vaca ficou comprimida entre os muros, o que impossibilitava que se levantasse ou saísse por esforço próprio.

Para socorrê-la, a corporação mobilizou duas equipes de militares. No momento da abordagem, a vaca exibia sinais de debilidade, fadiga, ferimentos nas costas e escoriações pelo corpo.

Apesar do impacto, os socorristas não identificaram fraturas ósseas durante a inspeção física inicial no corredor. Os militares montaram um sistema de tracionamento e ancoragem para manejar o animal e retirá-lo da área confinada sem agravar as lesões existentes.

“Bombeiros utilizaram técnicas de salvamento de animais em situação de risco para realizar a movimentação e a retirada segura”, informou o CBMMG.

Após a operação de içamento e condução controlada, a vaca foi deixada na entrada da residência, em local seguro e plano, onde pôde se estabilizar.

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O proprietário do rebanho esteve no local e recebeu orientações formais dos bombeiros sobre o reforço do cercamento e a adoção de medidas preventivas para conter o rebanho e evitar novas quedas. Ocorrências envolvendo animais de grande porte em áreas de declive e terrenos confinantes acontecem com certa frequência na transição entre a zona urbana e rural de Montes Claros.