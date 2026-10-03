MG: tempestade alaga ruas e derruba muro de escola em Montes Claros

Uma tempestade transformou ruas de Montes Claros, no Norte de Minas, em pontos de alagamento e deixou um rastro de estragos na tarde deste sábado (3/10). Muros e árvores caíram, estruturas foram danificadas, e a água invadiu pontos da cidade, dificultando a passagem de motoristas.

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Na Vila Mauriceia, a Escola Estadual Secundino Tavares teve parte da estrutura danificada durante a chuva. Imagens mostram um trecho do telhado que desabou, além de água, lama e destroços espalhados pelo local. O muro da unidade também caiu. A escola estava prevista para funcionar como local de votação neste domingo (4/10).

No Residencial Portal dos Ipês, a chuva deixou marcas em áreas do conjunto. Já na Rua V, no Bairro Santa Eugênia, a via ficou completamente alagada, e a correnteza dificultou a passagem de veículos.

Também houve alagamentos na Avenida Deputado Plínio Ribeiro e no Bairro Araguá. Durante a chuva, estabelecimentos comerciais fecharam as portas para evitar a entrada de água.

No Bairro Independência, a tempestade derrubou portões, muros e árvores. Em outros pontos da cidade, moradores registraram alagamentos, danos em telhados e falta de energia.

Uma igreja também teve a estrutura danificada. Um vídeo mostra o telhado metálico da construção completamente arrancado. A estrutura ficou retorcida após a passagem da chuva.

Bombeiros atendem ocorrências

Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender ocorrências relacionadas a inundações e alagamentos, corte e retirada de árvores e vistorias em imóveis com risco de desabamento.

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Até o fechamento desta reportagem, a corporação não havia informado o número total de ocorrências atendidas. Também não havia registro de feridos em decorrência dos estragos provocados pela tempestade.