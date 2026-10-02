'Tem até uma capivara no meio da pista': confusão durante chuva quase leva pai a acionar bombeiros

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A filha de 11 anos de um corretor de imóveis ajudou a esclarecer uma confusão que divertiu a internet durante uma chuva em Goiânia. João Dourado dirigia com as duas filhas quando avistou o que parecia ser uma capivara deitada no meio da pista, mas o suposto animal era um pedaço de tronco de árvore.

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A cena ocorreu na tarde de sábado (26), na Avenida Liberdade, na Região Noroeste da capital. João voltava para casa, em Goianira, após sair de um shopping com Marjolly Gabriele, de 11 anos, e Hagora Mariana, de 6.

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Em um vídeo, o corretor chama a atenção das meninas para o que acreditava ser o animal. “Tem até uma capivara ali no meio da pista”, diz João. Hagora chega a elogiar, afirmando: “É bonita”.

O pai reduziu a velocidade para passar pelo local, mas a situação mudou quando a família se aproximou. Marjolly percebeu o engano e avisou: “É um tronco!”. Só então João olhou novamente e reconheceu o erro. “É um pedaço de pau, não é capivara, não”, respondeu.

João comentou que acreditou tanto que se tratava de um animal que já se preparava para ligar para os bombeiros para o resgate. Após registrar e compartilhar a confusão nas redes sociais, ele brincou com a situação.

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Na legenda da publicação, atribuiu o equívoco à combinação de miopia, chuva e distração. A postagem também rendeu comentários de internautas, que admitiram ter tido a mesma impressão. “Também pensei que fosse”, escreveu uma pessoa.