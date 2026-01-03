Vídeo: capivara é vista caminhando na Savassi e é resgatada por bombeiros

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Uma capivara mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) durante a manhã deste sábado (3/1) após ser flagrada circulando por diversas vias da região central de Belo Horizonte. O animal de grande porte foi visto em pontos distintos desde a madrugada.

Segundo a corporação, a capivara teria passado por importantes vias da capital, como as avenidas do Contorno, Getúlio Vargas e Nossa Senhora do Carmo, além das ruas Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. A captura só foi possível por volta das 7h45, quando o animal foi localizado escondido no jardim de uma empresa na Rua Gonçalves Dias.

A corporação informou que a captura foi realizada de forma segura, sem a necessidade de contenção agressiva. A capivara não apresentava ferimentos aparentes e foi encaminhada ao Centro de Acolhimento Provisório de Animais Silvestres do UniBH, onde permanece sob os cuidados da equipe veterinária.

Animais silvestres

Além do caso da capivara em Belo Horizonte, o Corpo de Bombeiros registrou outras ocorrências envolvendo animais silvestres em Minas Gerais.

Em Sete Lagoas, um gambá foi capturado no Bairro Interlagos. Ainda no município, duas ocorrências semelhantes foram registradas na noite do dia 1º, ambas envolvendo gambás dentro de residências. A primeira aconteceu por volta das 22h30, no Bairro Recanto do Cedro. A segunda foi registrada às 23h05, no Olinto Alvim. Os animais foram soltos em uma área de mata.

Já no município de Inhaúma, próximo a Sete Lagoas, os bombeiros foram acionados na tarde de sexta-feira (2/1), por volta das 15h20, para o resgate de um jacaré-de-papo-amarelo. O animal estava no quintal dos fundos de uma residência localizada na região conhecida como Chácara Moradinha. Segundo a corporação, o réptil oferecia risco de ataque aos moradores e vizinhos.

O jacaré foi resgatado sem ferimentos aparentes CBMMG/Divulgação

O jacaré foi resgatado sem ferimentos aparentes e apresentava bom estado de saúde. Após a captura, os militares o levaram para uma área de mata afastada de residências, onde o animal foi solto de forma segura.

Atenção no período de verão

Durante o verão o aumento da temperatura contribui para uma maior incidência de animais silvestres em áreas urbanas. Esse período coincide com a floração de plantas frutíferas, o que amplia a oferta de alimento, além de ser época de acasalamento e reprodução da maioria das espécies.

A capivara foi encaminhada para um centro especializado em animais silvestres CBMMG/Divulgação

Por isso, o aparecimento desses animais nas cidades se torna mais comum. A orientação é clara: ao encontrar um animal silvestre, não maltratar e não tentar capturá-lo por conta própria. A recomendação é acionar o Corpo de Bombeiros e seguir as orientações dos profissionais especializados.