Cliente ameaça comerciante após alegar dano em para-brisa de carro em BH

Uma comerciante de 27 anos acionou a Polícia Militar (PMMG) após ser ameaçada por um cliente durante uma discussão sobre um produto automotivo, nessa quinta-feira (1º/10), em uma loja na Avenida Capim Branco, no Bairro Vista Alegre, na Região Oeste de Belo Horizonte.

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De acordo com o boletim de ocorrência, o homem havia comprado anteriormente um produto utilizado para remover chuva ácida de vidros automotivos. A comerciante afirmou aos militares que orientou o cliente sobre os cuidados necessários para a aplicação, incluindo o uso do produto à sombra e com a lataria e os vidros frios.

O homem retornou ao estabelecimento alegando que o produto havia danificado o para-brisa do veículo. Conforme o relato da comerciante, como ela não estava na loja inicialmente, o cliente teria se alterado com uma funcionária gestante e o marido da vítima.

O suspeito deixou o estabelecimento e procurou um serviço de estética automotiva. Segundo a comerciante, um profissional informou a ele que o produto exigia aplicação especializada. Depois, ele voltou à loja e encontrou a vítima.

Ainda conforme o registro, a comerciante ofereceu a devolução do valor pago ou a troca do produto. O cliente, no entanto, teria passado a gritar, proferir ofensas e exigir o pagamento de um novo para-brisa.

Ameaças

A vítima relatou à PMMG que o homem também fez ameaças, dizendo conhecer infratores da região do Cabana do Pai Tomás e que realizaria trabalhos no local e adotaria medidas para prejudicá-la.

Ainda conforme o relato, o homem teria ameaçado jogar o produto sobre o carro particular da comerciante, uma BMW, estacionada em frente à loja. Ele também teria feito manobras bruscas e acelerado uma Pajero prata, provocando ruído dos pneus. O homem ainda teria fotografado a comerciante e o estabelecimento sem autorização.

Quando os militares chegaram, o suspeito já havia deixado o local. O telefone informado pela vítima foi repassado à PMMG, que a orientou sobre as providências junto à Polícia Civil.

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A ocorrência foi encerrada na 1ª Delegacia de Polícia Civil do Barreiro.