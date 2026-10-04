Tempo em BH: saiba a previsão no domingo (4/10) de eleições na capital

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

As temperaturas amenas neste domingo de eleições (04/10) em Belo Horizonte — que amanheceu com mínima de 17,1 °C na regional Centro-Sul e máxima prevista em 25 °C — deve sofrer uma virada com o retorno de calor e secura para os próximos dias, segundo a previsão do tempo.

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A capital mineira inicia a semana sob céu encoberto e possibilidade de chuviscos, mas verá o calor disparar a partir de terça-feira, atingindo máximas de até 33 °C, segundo o Instituto nacional de Meteorologia (Inmet).

Além da subida repentina de até 8 °C nas máximas, o Inmet aponta para um declínio acentuado nos índices de umidade, que atingem o patamar de atenção de 30%.

O tempo seco e quente também vai predominar na região Central e no Norte do estado na segunda metade da semana, ao passo que as tempestades e névoas úmidas continuam concentradas no corredor Oeste e Sul mineiro.

Neste domingo (4/10), segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, os termômetros em Belo Horizonte registraram uma temperatura mínima de 17,1 °C, com previsão de máxima de 25 °C ao longo do dia, segundo as previsões meteorológicas oficiais.

Destaca-se a forte expectativa de que a umidade relativa do ar desça para valores em torno de 55% durante a tarde, em um cenário de céu nublado a parcialmente nublado sujeito a rajadas de vento e trovoadas.

Nas primeiras horas da madrugada, os pontos de medição mais frescos da cidade acusaram marcas amenas: a menor temperatura apurada em toda a capital pertenceu à regional Centro-Sul, com os termômetros a registrar 17,1 °C exatamente às 4h30.

Logo a seguir, a estação meteorológica do Barreiro apontou a segunda menor marca da madrugada ao assinalar 17,6 °C, valor consolidado às 4h35.

A Regional de Venda Nova teve a leitura mais alta de mínima, com 18,8 °C às 5h40 da manhã, confirmando uma oscilação térmica entre os diferentes setores do município antes do início das precipitações.

Não foi registrada ocorrência de chuva até o início da manhã.

Entre este domingo (4/10) e a segunda-feira (5/10), de acordo com o Inmet, o céu permanecerá com muitas nuvens a encoberto, registrando pancadas isoladas de chuva e chuviscos ao longo dos períodos; nesse intervalo, os termômetros variam pouco, com mínimas entre 17 °C e 18 °C e máximas que não passam dos 27 °C aos 28 °C, sob umidade relativa do ar confortável, atingindo até 100%.

A partir de terça-feira (06/10), no entanto, a tendência se inverte com uma escalada firme do calor: as tardes esquentam rapidamente, com máximas que saltam para 32 °C e chegam a 33 °C na quinta-feira (08/10), enquanto as madrugadas sobem gradativamente de 17 °C para 19 °C.

O índice de umidade despenca para a faixa crítica de 30% nas horas mais quentes do dia — apesar da permanência de céu encoberto e de chuviscos pontuais na quarta-feira (07/10) —, configurando um cenário de tempo abafado, ventos fracos e necessidade de atenção redobrada com a hidratação.

Qual a previsão do tempo no interior?

Segundo o Inmet, na faixa Norte e Nordeste, que inclui o Norte de Minas, Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce, a condição é de estabilidade ao longo da semana.

Alterna entre muitas nuvens e poucas nuvens, sem indicativo de precipitações volumosas ou generalizadas. No dia 8, o ar seco se consolida sobre essas regiões com céu predominantemente aberto.

Na faixa Central e Sudeste (Central Mineira, Metropolitana de BH, Campo das Vertentes e Zona da Mata) deve ocorrer uma área de transição atmosférica.

Começa entre os dias 4 e 5 com muitas nuvens, pancadas isoladas e episódios de trovoadas e névoa úmida. A nebulosidade e a instabilidade diminuem gradativamente a partir do dia 6, até que no dia 8 o tempo abre com poucas nuvens na RMBH e Central, restando apenas chuvas isoladas na Zona da Mata e Campo das Vertentes.

Já a área mais a Oeste e Sul, compreendendo o Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba, Noroeste, Oeste e Sul/Sudoeste de Minas persiste um corredor de instabilidade.

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Concentra os núcleos mais severos de muitas nuvens com pancadas de chuva, trovoadas e eventos de névoa úmida entre as noites e tardes dos dias 4, 5 e 6. No dia 7 há enfraquecimento para pancadas isoladas e, em 8 de outubro, o tempo firma no Noroeste e Triângulo, mantendo a chuva confinada apenas ao Sul de Minas.

Virada climática na capital mineira

Abertura da semana: o registro de temperaturas amenas com céu encoberto e chuviscos

o registro de temperaturas amenas com céu encoberto e chuviscos Avanço da massa de ar seco: a disparada das temperaturas com máximas de 33 °C a partir de terça-feira

a disparada das temperaturas com máximas de 33 °C a partir de terça-feira Níveis de umidade: o declínio acentuado nos índices que atingem a faixa crítica de 30%

o declínio acentuado nos índices que atingem a faixa crítica de 30% Divisão regional no estado: a estabilidade com tempo ensolarado no Norte e instabilidade concentrada no Sul

Cuidados com a saúde durante a queda da umidade do ar