Capotamento deixa três feridos na BR-354 no Centro-Oeste mineiro

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Três pessoas ficaram feridas após o capotamento de um automóvel na noite de sábado, (3/10), por volta das 19h, no quilômetro 507 da rodovia BR-354, no município de Formiga, Centro-Oeste de Minas Gerais.

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O trecho do acidente corta uma área predominantemente rural e de relevo acidentado, nas proximidades do entroncamento de acesso ao perímetro urbano de Formiga e a propriedades agropecuárias da região.

As vítimas são uma jovem de 23 anos, moradora de Contagem, e dois homens, de 33 e 28 anos, ambos residentes em Santo Antônio do Monte. O veículo sofreu danos estruturais na lataria e houve risco temporário à circulação viária no trecho.

Quando a primeira equipe de resgate do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) chegou ao ponto da ocorrência, os três ocupantes já recebiam os primeiros cuidados de duas unidades móveis do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Todos os passageiros foram resgatados conscientes, mas apresentavam quadro de confusão mental e escoriações pelo corpo.

Os militares atuaram na contenção de perigos adicionais na via pública, verificaram possíveis vazamentos de combustível e a estabilidade da carcaça do automóvel.

“Os militares realizaram a avaliação dos riscos no cenário, efetuaram o controle e fechamento do trânsito e prestaram apoio durante o atendimento das vítimas”, informou o CBMMG a respeito dos procedimentos preventivos adotados na rodovia durante os trabalhos de socorro.



Como foi o socorro às vítimas?

A triagem médica determinou o transporte prioritário dos feridos em estado mais delicado para diferentes unidades de saúde da rede pública do município. Duas das vítimas foram levadas pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu diretamente para a Sala Vermelha da Santa Casa de Caridade de Formiga, setor voltado ao acolhimento de pacientes graves.

A terceira pessoa recebeu atendimento na Unidade de Suporte Básico (USB) e seguiu para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Os agentes do Corpo de Bombeiros isolaram o perímetro e interditaram a pista nos dois sentidos durante a retirada e embarque dos feridos nas ambulâncias, liberando o tráfego de maneira gradual após a conclusão do trabalho médico emergencial.

Uma viatura da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) compareceu ao km 507 para assumir a custódia do local, fazer o registro do boletim de ocorrência e providenciar a remoção do veículo danificado. As causas determinantes da perda de controle do veículo permanecem sob apuração pericial da autoridade de trânsito.

O segmento da BR-354 que liga os municípios de Formiga, Candeias e Arcos apresenta histórico recorrente de acidentes severos, capotamentos e colisões frontais registrados nos últimos seis meses.

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O trecho combina traçado sinuoso de pista simples, variação altimétrica e fluxo constante de carretas ligadas à indústria calcinífera e ao agronegócio regional, fatores que ampliam os episódios de saídas de pista, principalmente em condições de visibilidade reduzida ou pista molhada no período noturno.



Capotamento na BR-354

Capotamento: perda de controle do veículo de passeio com três ocupantes no km 507 da rodovia

perda de controle do veículo de passeio com três ocupantes no km 507 da rodovia Triagem de urgência: primeiros socorros prestados por duas viaturas do Samu às vítimas conscientes

primeiros socorros prestados por duas viaturas do Samu às vítimas conscientes Apoio e segurança: contenção de risco de vazamento de combustível e isolamento da via pelos bombeiros

contenção de risco de vazamento de combustível e isolamento da via pelos bombeiros Encaminhamento hospitalar: transferência de dois feridos à Sala Vermelha da Santa Casa e um à UPA

transferência de dois feridos à Sala Vermelha da Santa Casa e um à UPA Liberação viária: registro da ocorrência e recolhimento da carcaça sob tutela da Polícia Militar Rodoviária

Cuidados e prevenção em rodovias de pista simples