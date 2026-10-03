BH: Defesa Civil emite alerta de risco geológico para três regionais

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, neste sábado (3/10), um alerta de risco geológico moderado para as regionais Barreiro, Oeste e Centro Sul da capital. O aviso é válido até às 8 horas de segunda-feira (5/10).

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De acordo com o órgão municipal, o alerta se deve ao grande volume de chuva registrado nas últimas horas e a previsão de mais precipitação ao longo do fim de semana. Para o domingo (4/10) estão previstos céu parcialmente nublado a nublado, pancadas de chuva, raios e rajadas de vento.

Nas últimas seis horas, a região da cidade que mais registrou chuva foi o Barreiro, com 34,4 mm, o que representa 31,2% da média climatológica do mês de outubro, que é de 110,1. A região foi seguida pela Centro-Sul, com 25,8 mm (23,4%), e pela Oeste, com 30,0 mm (27,2%).

Recomenda-se atenção no grau de saturação do solo, sinais de abalo em estruturas e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Se você observar algum destes sinais, saia imediatamente do seu imóvel, e ligue para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros Militar (193).

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH. A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar gratuitamente, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199.

Sinais de risco de deslizamento:

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Trinca nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

Muros e paredes estufados.

Estalos.

Recomendações da Defesa Civil: