BH: Defesa Civil emite alerta de risco geológico para três regionais
O alerta se deve ao grande volume de chuva registrado nas últimas horas e a previsão de mais precipitação
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A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, neste sábado (3/10), um alerta de risco geológico moderado para as regionais Barreiro, Oeste e Centro Sul da capital. O aviso é válido até às 8 horas de segunda-feira (5/10).
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De acordo com o órgão municipal, o alerta se deve ao grande volume de chuva registrado nas últimas horas e a previsão de mais precipitação ao longo do fim de semana. Para o domingo (4/10) estão previstos céu parcialmente nublado a nublado, pancadas de chuva, raios e rajadas de vento.
Nas últimas seis horas, a região da cidade que mais registrou chuva foi o Barreiro, com 34,4 mm, o que representa 31,2% da média climatológica do mês de outubro, que é de 110,1. A região foi seguida pela Centro-Sul, com 25,8 mm (23,4%), e pela Oeste, com 30,0 mm (27,2%).
Recomenda-se atenção no grau de saturação do solo, sinais de abalo em estruturas e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Se você observar algum destes sinais, saia imediatamente do seu imóvel, e ligue para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros Militar (193).
Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH. A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar gratuitamente, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199.
Sinais de risco de deslizamento:
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- Trinca nas paredes.
- Água empoçando no quintal.
- Portas e janelas emperrando.
- Rachaduras no solo.
- Água minando da base do barranco.
- Inclinação de poste ou árvores.
- Muros e paredes estufados.
- Estalos.
Recomendações da Defesa Civil:
- Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
- Coloque calha no telhado da sua casa.
- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
- Não jogue lixo ou entulho na encosta.
- Não despeje esgoto nos barrancos.
- Não faça queimadas.