Carro escorrega em pista molhada e capota em bairro de BH

A combinação de pista molhada e rua íngreme resultou em um acidente de trânsito na tarde desta sexta-feira (2/10), no Bairro Leonina, na Região Oeste de Belo Horizonte. Um carro capotou após perder a aderência enquanto tentava realizar uma subida durante a chuva que atingiu a capital mineira.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais Justiça afasta servidora do DER-MG e suspende acordo de obra em Uberlândia BH: caminhonete invade contramão, bate em 3 carros e capota na Via Expressa Homem vai a padaria e é baleado por suspeito encapuzado em BH

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acionamento para a ocorrência ocorreu por volta das 13h55 na Rua Treze de Setembro, na altura do número 322.

De acordo com a corporação, o motorista tentava subir a via no momento em que os pneus do veículo escorregaram no asfalto molhado. Sem conseguir subir, o carro voltou de ré pela e capotou na sequência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Apesar do susto, quando a guarnição dos bombeiros chegou ao endereço, não havia vítimas a serem socorridas no local. Os militares realizaram os procedimentos padrão de segurança em acidentes, que incluíram o desligamento do cabo da bateria para neutralizar o risco de curto-circuito e incêndio, além do espalhamento de serragem sobre a pista para conter e eliminar a mancha de óleo deixada pelo veículo.