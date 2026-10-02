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CHUVA EM BH

Carro escorrega em pista molhada e capota em bairro de BH

Apesar do susto, quando a guarnição dos bombeiros chegou ao endereço, não havia vítimas a serem socorridas no local

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Estado de Minas
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Repórter
02/10/2026 18:23

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Não houve feridos na ocorrência
Não houve feridos na ocorrência crédito: Reprodução/Redes Sociais

A combinação de pista molhada e rua íngreme resultou em um acidente de trânsito na tarde desta sexta-feira (2/10), no Bairro Leonina, na Região Oeste de Belo Horizonte. Um carro capotou após perder a aderência enquanto tentava realizar uma subida durante a chuva que atingiu a capital mineira.

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Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acionamento para a ocorrência ocorreu por volta das 13h55 na Rua Treze de Setembro, na altura do número 322.

De acordo com a corporação, o motorista tentava subir a via no momento em que os pneus do veículo escorregaram no asfalto molhado. Sem conseguir subir, o carro voltou de ré pela e capotou na sequência.

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Apesar do susto, quando a guarnição dos bombeiros chegou ao endereço, não havia vítimas a serem socorridas no local. Os militares realizaram os procedimentos padrão de segurança em acidentes, que incluíram o desligamento do cabo da bateria para neutralizar o risco de curto-circuito e incêndio, além do espalhamento de serragem sobre a pista para conter e eliminar a mancha de óleo deixada pelo veículo.

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