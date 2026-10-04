MG: idosa de 85 anos pisa em santinhos, cai e bate cabeça

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma mulher de 85 anos foi socorrida depois de escorregar em santinhos espalhados no chão, cair e bater a cabeça, em uma rua no Bairro São Geraldo, em Pouso Alegre, no Sul de Minas, na manhã deste domingo (4/10).

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), ela caiu em uma calçada próxima à Escola Estadual Vinícius Meyer, um dos locais de votação do primeiro turno das eleições de 2026 no município.

Segundo relatos de testemunhas e da própria vítima, a idosa perdeu o equilíbrio ao pisar e escorregar nos papéis de propaganda política. A mulher bateu a parte da frente da cabeça no chão e teve um corte no supercílio direito.

A dobradiça da haste do óculos da idosa acabou penetrando a pele, e os bombeiros fizeram o pré-atendimento.

Quando os militares chegaram ao local, ela estava sentada na calçada, consciente e orientada e estava sendo amparada por uma guarnição da Polícia Militar (PM).

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A mulher foi encaminhada a um hospital da cidade pelos bombeiros, acompanhada por uma testemunha.