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MG: idosa de 85 anos pisa em santinhos, cai e bate cabeça

Vítima caiu e bateu a cabeça no chão, tendo a pele do supercílio perfurada pelo próprio óculos. Ela foi encaminhada ao hospital pelos bombeiros

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
04/10/2026 17:22

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Sujeira em frente escolas municipais de Belo Horizonte no primeiro turno das eleições de 2026
Idosa relatou aos bombeiros que escorregou em santinhos espalhados na rua, perdeu o equilíbrio e caiu crédito: Edésio Ferreira/EM/DA Press

Uma mulher de 85 anos foi socorrida depois de escorregar em santinhos espalhados no chão, cair e bater a cabeça, em uma rua no Bairro São Geraldo, em Pouso Alegre, no Sul de Minas, na manhã deste domingo (4/10).

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), ela caiu em uma calçada próxima à Escola Estadual Vinícius Meyer, um dos locais de votação do primeiro turno das eleições de 2026 no município.

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Segundo relatos de testemunhas e da própria vítima, a idosa perdeu o equilíbrio ao pisar e escorregar nos papéis de propaganda política. A mulher bateu a parte da frente da cabeça no chão e teve um corte no supercílio direito.

A dobradiça da haste do óculos da idosa acabou penetrando a pele, e os bombeiros fizeram o pré-atendimento.

Quando os militares chegaram ao local, ela estava sentada na calçada, consciente e orientada e estava sendo amparada por uma guarnição da Polícia Militar (PM).

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A mulher foi encaminhada a um hospital da cidade pelos bombeiros, acompanhada por uma testemunha.

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