Grande BH: suspeito manda clientes de bar se afastarem e mata homem a tiros

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem de 40 anos foi morto a tiros em um bar localizado na Avenida Coletora, no Bairro Morro Alto, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, neste domingo (4/10).

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De acordo com a Polícia Militar (PM), o filho da vítima, de idade não divulgada, disse aos policiais que o pai já havia sido vítima de uma tentativa de homicídio recentemente, mas não soube apontar suspeitos.

Conforme o boletim de ocorrência, o crime ocorreu por volta das 5h. Um motociclista não identificado chegou ao bar e, segundo o dono do estabelecimento, pediu para os demais clientes se afastarem do alvo.

Em seguida, atirou diversas vezes contra o homem, recarregou a arma e voltou a atirar – mesmo com o homem já sem vida. O suspeito não foi localizado e, conforme testemunhas, usou capacete durante a ação.

A perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada e constatou pelo menos cinco perfurações no tórax do homem. Ele foi encontrado sem sinais vitais, caído no chão. O rabecão removeu o corpo, reconhecido pelo filho dele e por populares.

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Segundo o filho, a vítima também tinha problemas com álcool e drogas, mas não imagina quem pode ter matado o pai. O suspeito fugiu e até a conclusão da ocorrência ninguém havia sido preso.