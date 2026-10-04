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HOMICÍDIO

Grande BH: suspeito manda clientes de bar se afastarem e mata homem a tiros

Filho da vítima relatou aos policiais que o pai já havia sido vítima de uma tentativa de homicídio recentemente. Crime ocorreu em um bar em Vespasiano, na Grande BH

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
04/10/2026 14:45 - atualizado em 04/10/2026 14:45

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Viatura da PM
Apesar do estado de carbonização, a vítima foi identificada como um gesseiro crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Um homem de 40 anos foi morto a tiros em um bar localizado na Avenida Coletora, no Bairro Morro Alto, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, neste domingo (4/10).

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De acordo com a Polícia Militar (PM), o filho da vítima, de idade não divulgada, disse aos policiais que o pai já havia sido vítima de uma tentativa de homicídio recentemente, mas não soube apontar suspeitos.

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Conforme o boletim de ocorrência, o crime ocorreu por volta das 5h. Um motociclista não identificado chegou ao bar e, segundo o dono do estabelecimento, pediu para os demais clientes se afastarem do alvo.

Em seguida, atirou diversas vezes contra o homem, recarregou a arma e voltou a atirar – mesmo com o homem já sem vida. O suspeito não foi localizado e, conforme testemunhas, usou capacete durante a ação.

A perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada e constatou pelo menos cinco perfurações no tórax do homem. Ele foi encontrado sem sinais vitais, caído no chão. O rabecão removeu o corpo, reconhecido pelo filho dele e por populares.

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Segundo o filho, a vítima também tinha problemas com álcool e drogas, mas não imagina quem pode ter matado o pai. O suspeito fugiu e até a conclusão da ocorrência ninguém havia sido preso.

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