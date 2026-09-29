MG: homem mata ex-companheira, a irmã dela e depois tira a própria vida

Um homem, de 44 anos, matou a ex-companheira e a irmã dela a tiros e, em seguida, tirou a própria vida na noite dessa segunda-feira (28/9), em Acaiaca, na Zona da Mata mineira. Lucimar Ambrósio André, de 26 anos, e Sabrina Gonçalves Ambrósio, de 25, estavam em uma casa, no Centro da cidade, quando foram assassinadas.

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De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o suspeito e Lucimar haviam terminado o relacionamento cerca de um mês antes. Depois da separação, ela saiu de Mariana e foi morar em Acaiaca, sem divulgar o endereço. O homem havia se mudado para São Paulo.

A mudança de cidade não interrompeu as ameaças. Conforme o registro policial, Lucimar passou a receber mensagens e ligações com ameaças, e procurou a PM. Uma medida protetiva foi concedida contra o ex-companheiro.

Na noite do crime, o filho de 7 anos do ex-casal teria percebido a chegada do pai armado à residência e correu para avisar um tio. Conforme os levantamentos iniciais da PM, o homem conseguiu entrar no imóvel depois de ultrapassar uma mureta de cerca de 1,5 metro e arrombar a porta da sala.

As duas irmãs teriam sido perseguidas pelo suspeito até a cozinha. Foi nesse cômodo que ele efetuou os disparos. Lucimar e Sabrina morreram ainda na residência.

Depois de atirar contra as mulheres, o homem atentou contra a própria vida. Um revólver calibre .38, apontado pela polícia como a arma usada no crime, foi apreendido.

Os militares chegaram ao endereço após um chamado relacionado a uma ocorrência de violência doméstica. A informação inicial era de que o ex-companheiro de Lucimar havia chegado armado e fazia ameaças. Durante a aproximação, os policiais encontraram uma motocicleta preta estacionada em frente ao imóvel, com a chave ainda na ignição. Como a rua estava vazia, a equipe fez um cerco à residência.

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A perícia da Polícia Civil esteve no local para os trabalhos de investigação. Os corpos das duas mulheres e do homem foram encaminhados ao Hospital de Ponte Nova para necropsia. A criança ficou sob os cuidados dos avós maternos e de um tio.