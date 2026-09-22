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TRIÂNGULO MINEIRO

Homem que matou a facadas ex com medida protetiva é condenado em MG

Crime foi cometido em 21 de dezembro de 2025, quando Helton Martins Sobrinho invadiu a residência da vítima, localizada no Centro Capinópolis, no Triângulo Mineiro

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
22/09/2026 22:52

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Homem descumpre medida protetiva e mata ex-mulher na casa da vítima
Homem descumpriu medida protetiva e matou ex-mulher depois de invadir casa da vítima crédito: PMMG/Divulgação

O Tribunal do Júri da Comarca de Capinópolis, no Triângulo Mineiro, condenou um homem a 48 anos, um mês e 15 dias de reclusão pelo feminicídio da ex-companheira, de 65 anos. Vítima tinha medida protetiva de urgência. 

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O crime foi cometido em 21 de dezembro de 2025, quando Helton Martins Sobrinho invadiu a residência da vítima, localizada no Centro do município, e atingiu Lucimar da Silva com golpes de faca até a morte. 

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O homem foi preso em casa pela Polícia Militar pouco tempo depois do assassinato. Testemunhas contaram aos militares que Helton teria esperado um familiar da vítima sair do imóvel para cometer o crime. Ele pulou o muro do vizinho e atacou a vítima. Uma amiga da mulher estava na casa e presenciou o assassinato.

Helton não aceitava o afastamento da ex, que, em novembro de 2025, havia procurado a polícia por ameaças e violência psicológica. A Justiça concedeu medida protetiva de urgência na ocasião. O relacionamento deles durou nove anos.

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A sentença também determinou o pagamento de R$ 100 mil a título de reparação mínima por danos morais aos sucessores da vítima. Além do feminicídio, o réu foi condenado pelos crimes de dano qualificado e violação de domicílio. 

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