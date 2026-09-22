BH registra segunda temperatura mais alta do ano nesta terça-feira (22/9)

Registros da Defesa Civil de Belo Horizonte confirmam que esta terça-feira (22/9) foi de forte calor na capital mineira. De acordo com o órgão, às 13h25, os termômetros da estação meteorológica de Venda Nova chegaram a marcar 35,2 °C, segunda temperatura mais alta de 2026. A umidade relativa do ar ficou em 26%.

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Ao menos por enquanto, o recorde deste ano permanece com o dia 30 de agosto, um domingo, quando os termômetros chegaram a 35,4°C. Essa temperatura foi registrada na estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na Pampulha, às 14h. Confira quais foram os dias mais quentes de 2026:

30/08/2026 - 35,4 °C - Pampulha 22/9/2026 - 35,2 °C - Venda Nova 01/01/2026 - 34,8 °C - Venda Nova 09/08/2026 - 34,7 °C - Venda Nova 1/09/2026 - 34,6 °C - Venda Nova 12/09/2026 - 34,6 °C - Pampulha 10/08/2026 - 34,5 °C - Venda Nova 05/09/2026 - 34,3 °C - Pampulha 21/08/2026 - 33,5 °C - Venda Nova 08/08/2026 - 33,4 °C - Venda Nova



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Na noite desta terça, a chuva refrescou o calor na capital mineira: das 10 regionais de Belo Horizonte, sete registraram precipitações. De acordo com a Defesa Civil, choveu nas regionais Centro-Sul, Oeste, Noroeste, Pampulha, Barreiro, Venda Nova e Hipercentro.

