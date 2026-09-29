Após descobrir traição com a irmã, mulher tenta matar ex e filha de 9 anos

A Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpriu mandados de busca e apreensão em dois endereços de uma mulher investigada por tentar matar o ex-companheiro e a filha dele, uma menina de 9 anos. A ação ocorreu nesta terça-feira (29) em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e foi conduzida por agentes da 38ª DP (Brás de Pina).

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O crime aconteceu em novembro de 2025, no Bairro de Parada de Lucas, Zona Norte do Rio. A motivação foi a descoberta de que o companheiro mantinha um relacionamento amoroso com a irmã dela, fato revelado por mensagens encontradas no celular do homem.

Após uma discussão, a mulher saiu e voltou armada com um revólver escondido em uma bolsa. O homem, ao perceber o risco, correu para o carro com a filha. Ele levou o celular e as chaves do veículo da companheira para evitar que ela apagasse as mensagens e os seguisse.

Carro blindado salvou pai e filha

A mulher bloqueou a saída do veículo e exigiu que o homem devolvesse seus pertences. Em seguida, ela disparou diversas vezes contra o para-brisa e um dos pneus do automóvel. Pai e filha sobreviveram porque o carro era blindado.

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A investigação policial concluiu que os tiros tinham a intenção de matar, pois miravam áreas vitais das vítimas. A Polícia Civil solicitou a prisão temporária da mulher por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil.