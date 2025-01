Traição e vingança: casal é suspeito de matar jovem

Por Cadu Bruno



O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou neste domingo (26/1) um cartaz de procurados para auxiliar a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que está à procura de Alan Santos Gusmão Júnior, de 26 anos, e Leandra Victoria de Souza Fortunato, de 22, acusados de um crime que chocou Nova Iguaçu.



Segundo as investigações, o casal é suspeito de planejar e executar o assassinato de Larissa dos Santos Silva, de 26 anos, que seria amante de Alan. O corpo da jovem foi encontrado na sexta-feira (24), enterrado no quintal da casa do suspeito, após ter sido brutalmente atacado com facadas.



A investigação revelou uma dinâmica marcada por traição e vingança. Alan mantinha um relacionamento extraconjugal com Larissa, mesmo após ter reatado seu casamento com Leandra Victoria na semana do Natal. Leandra, ciente da infidelidade, teria se tornado cúmplice do crime, planejando junto com Alan a execução da amante.



Pedreiro denunciou o caso à polícia

Cartaz de homem e mulher procurados pela morte da jovem Larissa dos Santos Silva, na Baixada Fluminense (RJ) Divulgação/Polícia Civil do RJ



Larissa foi vista pela última vez na terça-feira (21), no bairro Jardim da Viga, em Nova Iguaçu, entrando em um carro de aplicativo. O GPS de seu celular indicou como última localização o bairro São Francisco, em Niterói, a cerca de 50 km de onde ela desapareceu.

O desfecho trágico começou a ser desvendado quando um pedreiro denunciou o caso à polícia. Contratado por Alan para concretar um canteiro, o trabalhador relatou que o suspeito pediu ajuda para enterrar um corpo. O pedreiro recusou e alertou as autoridades, que localizaram o corpo de Larissa enrolado em lençóis no quintal da casa de Alan.



Diante das provas, a Justiça do Rio de Janeiro expediu mandados de prisão temporária contra Alan e Leandra pelos crimes de homicídio simples e ocultação de cadáver. O casal está foragido, e a polícia solicita a ajuda da população para localizá-los.

Denúncias podem ser feitas anonimamente pelos fones (021) 2253-1177 ou 0300-253-1177