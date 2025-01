Chuva alaga estação do metrô de SP e passageiros precisam subir em corrimão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Passageiros que estavam no transporte público sofreram por causa da chuva da tarde desta sexta-feira (24/1), em São Paulo. A estação Jardim São Paulo-Ayrton Senna, da linha 1-azul do metrô, ficou alagada.

Usuários que estavam no local, na Zona Norte paulistana, gravaram vídeos com celular que mostraram escadas rolantes transformadas em cachoeira por causa da força das águas. Veja o vídeo.

A circulação de trens entre a linha 1 precisou ser interrompida entre as estações Jardim São Paulo e Tucuruvi por volta das 15h55.

Na estação Jardim São Paulo, passageiros tiveram que subir no corrimão para tentar se proteger do rio de água que passava pelo local por causa da chuva que provocou estragos na região. Outras imagens mostram os trilhos alagados.

Por causa da interrupção na circulação de trens, o Metrô teve de acionar a operação Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese), com ônibus para transportar os passageiros prejudicados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



Segundo o Sindicato dos Metroviários, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) já havia cobrado medidas da direção do Metrô para conseguir enfrentar problemas com a chuva na estação.

A forte chuva também provocou prejuízos no sistema de trens metropolitanos.

Na linha 7-rubi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), desde 16h44, a circulação de trens entre as estações Campo Limpo Paulista e Botujuru está sendo feita em velocidade reduzida.

Na linha 10-turquesa, desde as 17h, a circulação de trens entre as estações Juventus-Mooca e Brás está interrompida, devido a pontos de alagamento no trecho. Assim como o Metrô, a CPTM também acionou ônibus do sistema Paese para atender os passageiros no trecho interrompido.

Na linha 12-safira, desde as 16h20, a circulação de trens está interrompida, devido a pontos de alagamento nas estações e falha de sinalização na via. Igualmente foi implantado o sistema Paese.

O mesmo ocorreu na linha 8-diamante, da ViaMobilidade. Por causa de alagamentos, a circulação de trens entre as estações Júlio Prestes e Lapa ficou interrompida entre 16h06 e 16h53. Depois acabou normalizada.

Durante esse período, os agentes de atendimento e segurança da concessionária orientaram os passageiros que estavam na estação Barra Funda, na zona oeste, a utilizarem as integrações com as linhas 3-vermelha e 4-amarela do metrô para acessarem a linha 9-esmeralda do trem metropolitano ou mesmo continuar na linha 8, por meio da estação Presidente Altino, para seguirem viagem.