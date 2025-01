Planilha expõe ‘piores influenciadores’ para se trabalhar

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma lista intitulada "Planilha dos Influenciadores" viralizou nas redes sociais trazendo à tona avaliações anônimas sobre a postura profissional e pessoal de cerca de 400 celebridades e influenciadores digitais brasileiros. O documento, originalmente voltado para o mercado publicitário, contém notas de 1 a 10, relatos de experiências de trabalho e até dicas para lidar com os famosos.

Entre os citados estão nomes de grande destaque, como ex-BBBs, atores, cantores e streamers. Enquanto alguns são elogiados pela pontualidade e profissionalismo, outros acumulam críticas por desorganização e comportamento inadequado nos bastidores.

A planilha divide os influenciadores em categorias baseadas no feedback dos publicitários que trabalharam com eles. Juliette, Iza, Sabrina Sato, Ary Fontoura, Lázaro Ramos e Gil do Vigor, por exemplo, foram apontados como profissionais exemplares. Comentários elogiam o comprometimento e a pontualidade dessas personalidades, que alcançaram as melhores notas.

“No começo ele é meio tímido, mas vai se soltando e conquista todo mundo no set. É empenhado, prestativo e atencioso. Vale cada centavo cobrado, pois entrega qualidade e simpatia”, disse uma pessoa sobre Gil do Vigor.

Entre os influenciadores nota 10 estão Diva Depressão, DragBox, Nah Cardoso, Rafa Kalimann e Jade Picon. “Jade é extremamente profissional e comprometida com a entrega. foi super colaborativa com a marca, muito pontual com a entrega, presença no set e muito educada e gentil com todos”, avaliou uma pessoa sobre a ex-BBB 21.

Os piores de se trabalhar

Por outro lado, críticas severas dominaram as avaliações de influenciadores como Gkay, Álvaro Xaro, Bruna Marquezine e Jojo Todynho. Os relatos incluem atrasos, dificuldades em seguir briefings e até acusações de grosseria no trato com as equipes.

A atriz Bruna Marquezine, por exemplo, foi descrita como "mal assessorada" e "desorganizada", enquanto Jojo Todynho recebeu comentários que apontam sua postura como "desrespeitosa". Gkay foi criticada por sua falta de compromisso com prazos, sendo descrita como "insana" por um publicitário.

Mas a mais citada foi a influenciadora de moda Malu Borges. Ela recebeu pelo menos oito avaliações, todas negativas. “Insuportável. Não aceita ajustes mesmo que sejam finos. O valor era altíssimo, mais de 600k e a bonita não respeitava nada. NADA! Postou mais de 2 publis no mesmo dia. No shoot ela parecia ser razoável mas na hora de postar, que inferno”, diz uma das avaliações.

Borges veio a público após a lista viralizar. “Ao todo, Malu recebeu quatro feedbacks negativos, o que a motivou a se posicionar através dos stories: "Para mim, todo feedback é válido. É importante conseguir esse feedback, mesmo que de forma anônima, porque acaba que, às vezes, não temos. Tem muita coisa para eu tirar de lá", refletiu.

“Não é diretamente para Maria Luiza, sabe? Falou muito sobre profissional e isso me tranquiliza. Ninguém disse que sou sem educação, que trato as pessoas mal. Isso sim me deixaria chateada, porque não condiz comigo (...) Não existe fórmula mágica para criarmos conteúdo. Vamos criando, sentindo nossa comunidade, nos tornando mais profissionais, aprendendo e batendo a cabeça na parede", completou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia