RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Rafa Kalimann usou as redes sociais neste domingo (12/5) para lamentar a perda do bebê que esperava do ator Allan Souza Lima. Ela contou ter sofrido um aborto espontâneo há poucos dias.

"Hoje é o Dia das Mães. Confesso que eu pensei que eu jamais fosse abrir essa câmera e dar play esse vídeo para abrir meu coração e compartilhar de tamanha dor que eu tenho vivido", começou a atriz, que interpreta Jéssica em "Família é Tudo".





Ela continuou: "Talvez como ato de desejar ser abraçada e ser acolhida, e desejar abraçar e acolher outras mulheres. Eu sou mãe, apesar de Deus não ter permitido que eu pegasse meu filho no colo", disse.





Emocionada, Rafa reconheceu que tem sofrido bastante por ter perdido o seu bebê. "Tenho vivido, nesses últimos dias, um vácuo muito grande, um luto muito grande. Muitas mulheres passam por isso. Só não compreendo como dizem que é normal. Porque essa dor não é normal. Ela é uma dor muito profunda, difícil de ser diferida e eu não sei se curada", continuou ela.





Rafa também compartilhou o vídeo que fez ao lado do namorado quando o casal descobriu a gestação por meio de um teste de farmácia e uma publicação que cita uma carta que ela escreveu para o bebê.





Kalimann assumiu romance com Allan Souza Lima no dia 23 de março deste ano ao fazer uma publicação com uma série de registros do casal durante ensaio e apresentação do ator no espetáculo "Paixão de Cristo" em Nova Jerusalém, Pernambuco.