SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Iza reatou oficialmente o relacionamento com Yuri Lima. Mesmo com boatos, a cantora não confirmava oficialmente que os dois voltaram após o jogador tê-la traído durante a gestação de sua primeira filha, Nala.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Foi Yuri quem tornou pública a volta do ex-casal por meio de postagem nas redes sociais, em que comemora dois anos ao lado de Iza.





"Não posso deixar de te agradecer Isabela, por ter me perdoado quando errei com você, em um momento que tudo deveria ser maravilhoso e perfeito, principalmente eu. Obrigado por ser assim, Bela", escreveu.





De acordo com a publicação, os dois voltaram há quatro meses. Em julho do ano passado, a cantora estava no sexto mês de gestação quando anunciou a separação de Lima após ser avisada de que ele mantinha conversas com uma ex-namorada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yuri Lima (@yurilima94)





"Posso dizer que graças a tudo que aconteceu, os últimos 4 meses foram e estão sendo os melhores ao seu lado e com a nossa princesa. Você é a mulher da minha vida toda! Eu te amo muito."