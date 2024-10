A cantora IZA publicou no instagram foto da mãozinha de Nala, a primeira filha dela, que nasceu nesta manhã de domingo, no Rio de Janeiro.

Na postagem, ela citou trecho da canção Anunciação, de Alceu Valença: “que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais…”.

Os seguidores reagiram emocionados.

"Deus abençoe a Nala e toda sua vida Nasceu bem no dia do aniversario do meu filho uma data mto especial", escreveu uma fã.

"Iza, Nala veio num abençoado domingo de Círio que Nossa Senhora de Nazaré abençoe vocês. Bem vinda Nala.", comentou um seguidor.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



A postagem já tem mais de 2.5 milhões de curtidas até a publicação desta notícia.