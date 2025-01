Empresário é preso sob suspeita de estupro contra criança durante voo entre Miami e Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um empresário de Pernambuco foi preso nesta quinta-feira (23) pela Polícia Federal, no Rio de Janeiro, sob suspeita de estupro de vulnerável em um voo internacional. A vítima teria sido uma criança de 11 anos.

Segundo a PF, o estupro ocorreu durante um voo comercial que partiu de Miami, nos Estados Unidos, ao Rio de Janeiro. O suspeito teria praticado atos libidinosos no avião.

PF não divulgou o nome do suspeito e não informou se ele já apresentou defesa.

A polícia também não informou se a criança viajou ao lado do homem.

O menino relatou o caso à mãe na área de desembarque, quando estava afastado. Ele afirmou que o homem se aproximou com conversas sobre interesses comuns, como jogos. Para a PF, o suspeito tentou criar confiança e gerar constrangimento.

Agentes da Delegacia Especial da PF no aeroporto internacional do Rio, o Galeão, e policiais civis da DCAV (Delegacia da Criança e Adolescente Vítima) fizeram buscas no aeroporto e colheram depoimentos que confirmaram os relatos da vítima.

O homem, natural de Petrolina, em Pernambuco, foi preso em flagrante e vai responder pelo crime de estupro de vulnerável, cuja pena pode chegar a 20 anos de reclusão.