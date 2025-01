Grave acidente com um ônibus na Dutra deixa dois mortos e 23 feridos

Duas pessoas morreram em um grave acidente na manhã deste sábado (25/1) na Rodovia Presidente Dutra, em Seropédica, na Baixada Fluminense. A colisão lateral envolveu um ônibus e um caminhão.

De acordo com a concessionária EcoRioMinas, o acidente, na altura do km 209, deixou duas pessoas mortas no local. Outras quatro vítimas foram socorridas em estado grave e levadas ao Hospital da Posse, em Nova Iguaçu. E 19 pessoas sofreram ferimentos leves.

A colisão ocorreu por volta das 7h05 no sentido Rio de Janeiro, e equipes do Corpo de Bombeiros estão no local realizando os atendimentos, inclusive com o auxílio de helicópteros.

Por conta do acidente, uma faixa da pista e o acostamento seguem interditados, causando impacto no trânsito. A recomendação é que os motoristas evitem a região enquanto as autoridades trabalham no resgate e na liberação da via.