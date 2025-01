Bebê sequestrada por falsa agente de saúde em Curitiba é encontrada

IS

A bebê Eloah Pietra Almeida dos Santos, de 1 ano e cinco meses, que foi sequestrada na tarde de quinta-feira (23/1) em Curitiba, foi encontrada nesta sexta-feira (24/1). A criança estava em um cativeiro localizado em Campo Largo, na Região Metropolitana da capital.

Os policiais chegaram até o local após receberem informações de que o carro da mulher que sequestrou Eloah tinha sido visto em Campo Largo.

O secretário de Segurança Pública do Paraná, Coronel Hudson Teixeira, informou a jornalistas que a mulher responsável pelo sequestro, que se passou por uma falsa agente de saúde, foi presa em flagrante. A suspeita estava sozinha com a criança quando foi encontrada pela polícia.

A criança foi encaminhada para a sede do Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre), em Curitiba. Ela deve ser entregue ao Conselho Tutelar.

Relembre o caso

Conforme informações da Polícia Militar, a suspeita estava vestida com avental e máscara quando chegou até a casa da família, no bairro Parolin, em Curitiba, na quinta-feira. Por volta de 11h50, ela se identificou como agente de saúde e disse à mãe da criança que ela precisava fazer um exame de sangue devido a uma denúncia.

A mulher então teria dado um líquido para a mãe beber e pediu para que ela e a criança entrassem em um carro branco, sem placas, de acordo com testemunhas.

Sentada no banco do motorista, a suspeita pediu para que a mãe prendesse Eloah na cadeirinha. Quando a mulher saiu do carro para arrumar a criança, a suposta agente de saúde acelerou, levando a criança.