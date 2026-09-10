Mulher é acusada de matar a mãe a marteladas após suspeita de traição

Uma mulher foi presa em flagrante nesta quarta-feira (9/9) após matar a própria mãe a marteladas na região metropolitana do Rio de Janeiro. O crime contra a idosa Delza Maria Alves Costa, de 77 anos, teria sido motivado por ciúmes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Priscilane Morais de Oliveira foi capturada por policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG). A investigação aponta que a suspeita agiu por acreditar que a vítima mantinha um relacionamento com seu companheiro.

Ataque e agressões

Ao chegar na casa da mãe, Priscilane encontrou a idosa com Bruno Luiz do Amaral da Silva, com quem a suspeita convive há cerca de nove anos. Ela começou a quebrar móveis e objetos da residência antes de iniciar o ataque físico.

A idosa foi atingida por diversos golpes de martelo, principalmente na cabeça. Durante a agressão, Bruno tentou conter a mulher e salvar a sogra, mas também acabou ferido com uma martelada no crânio.

Segundo os agentes, o crime não foi um episódio isolado. A filha já possuía um histórico de ameaças e violência contra Delza.

Confissão e acusações

Após ser detida pelos agentes coordenados pelo delegado Leonan Calderaro, a acusada admitiu o assassinato. Em depoimento, ela detalhou como praticou a ação que tirou a vida da mãe. A polícia destacou que a motivação seria o suposto envolvimento amoroso entre a idosa e o genro.

Priscilane foi autuada por feminicídio em contexto de violência doméstica e familiar. A pena para o crime pode ser aumentada pelo fato de a vítima ter mais de 60 anos. A DHNSG informou que "a suspeita confessou a ação criminosa que resultou na morte da própria mãe".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A autoridade policial solicitou a conversão da prisão em flagrante para preventiva. A mulher agora aguarda a audiência de custódia, que decidirá sobre a continuidade de sua detenção.