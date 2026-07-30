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JÚRI POPULAR

Caso Soraya: Justiça mantém júri popular de filho acusado de matar a mãe

O julgamento ainda não tem data definida. O processo tramita em segredo de justiça

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
30/07/2026 16:43

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Matteos França, de 32 anos, é réu por feminicídio, ocultação de cadáver e fraude processual
Matteos França, de 32 anos, é réu por feminicídio, ocultação de cadáver e fraude processual contra a mãe crédito: Reprodução-redes sociais/Leandro Couri/EM/D.A Press

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) negou o recurso apresentado pela defesa de Matteos França Campos, de 32 anos, acusado de matar a própria mãe, a professora Soraya Tatiana Bonfim França, de 56, em 2025. A decisão mantém o julgamento pelo Tribunal do Júri.

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O recurso foi realizada na terça-feira (28/7) em sentido estrito interposto por Matteos França Campos, contra a sentença de pronúncia que determinou que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em nota, o TJMG informou que o recurso foi negado. "Com isso, fica mantida a realização de júri popular, em data a ser definida. O processo tramita em segredo de justiça", diz o comunicado.

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Relembre o caso

Soraya Tatiana Bonfim França foi encontrada morta em julho do ano passado, debaixo de um viaduto na avenida Adélia Issa, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O corpo estava parcialmente coberto por um lençol, e vestido apenas com uma blusa cinza.

Conforme informações da Polícia Civil (PCMG), o filho admitiu ter matado a mãe após uma discussão sobre questões financeiras e dívidas de apostas. Durante a briga, ele confessou ter sofrido um "surto" e a enforcou.

As investigações ainda apontaram que Matteos colocou o corpo da vítima no porta-malas do carro dela e o abandonou no local onde foi encontrado. Não houve indícios de violência sexual e os elementos reunidos apontam que o acusado agiu sozinho.

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Vale lembrar que, antes de confessar o crime, o filho havia registrado o desaparecimento da mãe e afirmou à polícia que havia viajado para a Serra do Cipó. Ele também chegou a participar das buscas pela professora ao lado do pai e de outros familiares. Após a prisão, disse estar arrependido e informou que não havia contado a ninguém sobre o homicídio.

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