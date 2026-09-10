MG: filho tenta proteger mãe e irmãos e acaba matando o próprio pai

Um jovem de 19 anos matou o próprio pai, de 44, com um golpe de madeira na tarde dessa terça-feira (8/9), em Braúnas, no Vale do Rio Doce. Segundo a Polícia Militar (PM), o rapaz afirmou que agiu para defender a mãe e os irmãos, que estariam sendo ameaçados pelo homem com uma faca.

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A ocorrência foi registrada por volta das 16h50, em uma área rural, no Córrego do Ibituruna. Quando chegaram ao endereço, os militares encontraram o homem já morto. A ex-companheira dele, de 37 anos, contou aos policiais que o homem fazia uso frequente de bebida alcoólica e chegava em casa embriagado e agressivo.

Segundo a mulher, ela decidiu terminar o relacionamento por causa do comportamento do companheiro. Como não tinha outro lugar para morar, porém, continuou na mesma residência. Ainda conforme o relato, depois da separação, o homem passou a vigiá-la constantemente por suspeitar que ela estivesse em um novo relacionamento.

Família teria sido ameaçada com faca

No dia do crime, segundo a ocorrência, o homem chegou em casa novamente embriagado, pegou uma faca e começou a ameaçar as pessoas que estavam no imóvel, inclusive o próprio pai.

Em seguida, ele avançou em direção à ex-companheira e aos filhos. Diante das ameaças, a família correu para fora da residência.

Nesse momento, o filho de 19 anos pegou um pedaço de madeira e atingiu o pai na cabeça. O homem caiu no chão e o socorro foi acionado imediatamente, mas a morte foi constatada no local.

A mulher afirmou à PM que, apesar dos episódios anteriores, nunca havia procurado a polícia para denunciar o ex-companheiro.

O jovem disse aos militares que não tinha intenção de matar o pai e que desferiu o golpe apenas para fazê-lo parar com as ameaças.

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Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia. O corpo do pai foi removido para a funerária. O caso será investigado pela Polícia Civil.