Quarto envolvido em assassinato de caixa de supermercado em BH é preso

Assalto foi praticado por um homem e dois menores, usando a arma desse fornecedor (foto: PCMG/Divulgação)

Policiais da Delegacia dederam um passo importante no sentindo de encerrar as investigações sobre a morte de um jovem de 19 anos, caixa de umno, em 23 de dezembro de 2020. A vítima foi morta com um tiro, e a arma foi apreendida neste início de semana, com a prisão de um homem de 31 anos – o quarto envolvido no crime.





No dia do assassinato, um homem e dois adolescentes invadiram o supermercado e renderam a vítima, que erado estabelecimento. Os criminosos deram ordem para que ele entregasse todo o dinheiro.Depois de recolherem o dinheiro e algumas mercadorias, um dos homens efetuou um, atingindo a vítima no abdômen.O trio fugiu em seguida.

O jovem foi socorrido, mas não resistiu ao ferimento. Os suspeitos foram localizados e presos em flagrante no mesmo dia.

Prisão no interior

No decorrer das investigações, na Delegacia Especializada em Repressão a Roubo a Bancos (DERRB), do Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), surgiu a informação de um quarto envolvido, o dono dautilizada no crime.

Com o apoio das delegacias de Rio Casca e Abre Campo, policiais do Depatri efetuaram a prisão do suspeito no município de Acaiaca, na Zona da Mata mineira.



Ele teria repassado a arma, um revólver calibre 38, a um dos investigados.



O homem foi transferido para Belo Horizonte e encaminhado ao sistema prisional.