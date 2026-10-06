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DISCUSSÃO, BRIGA E MORTE

Briga por isqueiro termina com homem morto com tiros na cabeça em MG

Segundo a PM, vítima teria retornado armada ao bar depois de discussão e acabou atingida por cinco disparos

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
06/10/2026 06:44 - atualizado em 06/10/2026 06:46

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Discussão por isqueiro vira confronto armado e termina com morte em MG
Discussão por isqueiro vira confronto armado e termina com morte em MG crédito: Ramon Lisboa/EM/D.A.Press

Uma discussão por causa de um isqueiro terminou com um homem de 31 anos morto a tiros na noite desse domingo (4/10), no distrito de São Francisco do Humaitá, em Mutum, no Vale do Rio Doce. Dois homens, de 30 e 32 anos, são apontados como suspeitos.

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Segundo informações da Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada por volta das 20h50, na Rua Dário Alves Pereira.

Os militares foram acionados com a informação de que havia ocorrido um confronto armado no endereço. Quando chegaram, encontraram a vítima baleada. Um dos suspeitos, de 30 anos, também havia ficado ferido e foi levado por populares para atendimento médico.

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Discussão teria começado por isqueiro

No hospital, o homem de 30 anos contou aos militares que estava em um bar com o primo, de 32, quando a vítima se aproximou e pediu um isqueiro emprestado.

Segundo o relato, o homem se recusou a devolver o objeto. O suspeito afirmou que o isqueiro não estava à venda e pediu novamente a devolução. O primo, então, pediu que a vítima deixasse o estabelecimento.

Ao sair do bar, ainda conforme a versão apresentada à polícia, o homem ameaçou a dupla e disse que retornaria armado.

Posteriormente, a vítima voltou ao estabelecimento e efetuou disparos contra o homem de 30 anos. Houve uma troca de tiros e, em determinado momento, a arma de um dos suspeitos ficou sem munição.

A vítima teria aproveitado a situação para entrar em luta corporal com ele.

Tiros a curta distância

Durante a briga, segundo a ocorrência, o primo apareceu com um revólver calibre .22 e efetuou disparos a curta distância contra a cabeça da vítima. A perícia da Polícia Civil esteve no local e constatou cinco perfurações no corpo. 

Uma testemunha socorreu o suspeito que havia entrado em luta corporal. Antes disso, ela recolheu dois revólveres calibre .38, que, conforme a ocorrência, pertenciam à vítima e ao suspeito. As armas foram entregues ao proprietário do bar e posteriormente repassadas à Polícia Militar.

Durante as investigações, os militares apuraram que o suspeito de 32 anos fugiu em uma motocicleta Honda levando o revólver calibre .22.

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O caso será investigado pela Polícia Civil.

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