Confronto entre PM e suspeitos termina com 3 mortos e 4 presos em Minas

Três homens morreram e quatro pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Militar (PM) que teve perseguição, troca de tiros e capotamento de um carro em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. A ocorrência começou na tarde dessa segunda-feira (21/9) e teve uma das mortes confirmada na manhã dessa terça (22).

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Eles foram identificados como Carlos Augusto Monteiro, de 18 anos, Abraão Pereira Ramos, de 31 anos, conhecido como "Cocão", e Juan Teixeira Pereira, de 38 anos. Segundo a Polícia Militar, equipes do 58º Batalhão receberam informações de que homens armados estariam utilizando veículos clonados e planejando ataques contra grupos rivais nos bairros Manoel Maia e Caladão.

Durante as buscas, uma equipe do Tático Móvel encontrou um Fiat Argo ocupado por quatro pessoas na Avenida Padre Américo Magalhães.

Conforme a versão da PM, os militares deram ordem de parada, mas o motorista não obedeceu e iniciou uma fuga em alta velocidade. Durante a perseguição, ocupantes do veículo teriam efetuado disparos contra os policiais, que reagiram.

A perseguição terminou quando o Fiat Argo capotou na Estrada da Serra dos Cocais.

Suspeito fugiu para mata

Segundo a corporação, depois do capotamento, um dos ocupantes saiu do carro atirando contra os militares e fugiu para uma área de mata. Os policiais afirmam que novamente reagiram aos disparos.

Outros três ocupantes do automóvel foram encontrados feridos e socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Coronel Fabriciano. Dois homens, de 18 e 31 anos, morreram. O terceiro, de 38, permaneceu internado, mas teve a morte confirmada na manhã dessa terça-feira.



Com os ocupantes do carro, a PM informou ter apreendido duas pistolas, uma calibre 9 mm e outra .380, além de munições, carregadores alongados e acessórios. O Fiat Argo utilizado durante a fuga, conforme a polícia, era clonado e possuía registro de furto em Belo Horizonte.

Segundo veículo clonado, drogas e quatro presos

As buscas continuaram e os policiais localizaram outro veículo que, segundo a corporação, era utilizado pelo grupo. O Fiat Cronos também seria clonado e possuía registro de roubo no Rio de Janeiro.

Durante as buscas, foram apreendidos ainda uma motocicleta, munições, barras de maconha, porções de cocaína, balanças de precisão, anotações relacionadas ao tráfico de drogas e um rádio comunicador.

Ao todo, quatro pessoas apontadas pela PM como envolvidas com o grupo foram identificadas e presas durante a operação.

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Os presos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Polícia Civil. As forças de segurança continuam as buscas para localizar outros possíveis envolvidos.