Dupla armada abre fogo contra a PM e morre em confronto na Grande BH

Dois homens, de 32 e 35 anos, morreram durante um confronto com policiais militares nessa segunda-feira (5/10), em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Segundo informações da Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada por volta das 16h50, na Rua Fernando Gonçalves da Silva, no Bairro Novo Campinho.

Durante a ocorrência, foram apreendidas duas pistolas com a numeração raspada, sendo uma calibre .380 e outra 9 mm, além de 58 munições calibre .380, nove munições 9 mm e dois aparelhos celulares.

Denúncia levou policiais ao imóvel

A ocorrência começou quando uma equipe do Grupamento Especializado em Recobrimento (GER) recebeu uma denúncia anônima de que integrantes de uma organização criminosa estariam reunidos em um imóvel da região.

Conforme as informações recebidas pela corporação, os suspeitos seriam responsáveis por ordenar e executar homicídios em Pedro Leopoldo e cidades próximas. A denúncia também apontava que eles estavam armados e preparados para um possível confronto.

Ao chegarem ao endereço, os militares encontraram uma residência em construção e, segundo a PM, visualizaram homens armados entrando e saindo do imóvel.

Os policiais se dividiram para cercar o local. Parte da equipe permaneceu posicionada para impedir uma possível fuga, enquanto outros militares entraram pelo portão.

Durante a operação, uma das equipes encontrou os dois suspeitos fugindo por uma escada. Segundo a versão da PM, ao perceberem a presença dos policiais, os homens efetuaram disparos contra os militares, que revidaram.

A corporação informou que uma forte chuva atingia a região no momento do confronto.

Suspeitos morreram no hospital

Os dois homens foram baleados e socorridos para o Hospital Municipal de Pedro Leopoldo, mas morreram no local.

Segundo a Polícia Militar, um deles tinha 15 registros anteriores, incluindo tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídio. O outro acumulava seis registros relacionados aos mesmos tipos de crime.

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A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação.