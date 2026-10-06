Homem e filha morrem baleados na MG-030, em Rio Acima

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um homem de 25 anos e sua filha, de 5, morreram na noite dessa segunda-feira (5/10) durante um tiroteio na MG-030, em Rio Acima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A tragédia teria sido resultado de uma promessa de vingança do suspeito, de 30 anos, contra o pai da menina.

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De acordo com o boletim de ocorrência, o homem dirigia um Fiat Uno bege. A esposa, de 23 anos, e a filha do casal eram passageiras. A família voltava de Nova Lima em direção a Rio Acima, onde mora, quando percebeu que estava sendo seguida por um Honda Civic.

Em determinado momento, o condutor do Honda emparelhou com o Fiat, efetuou cerca de dez disparos, atingindo o motorista e a criança, e fugiu.

Ao tentar seguir para Rio Acima em busca de atendimento médico, o condutor perdeu os sentidos e, consequentemente, o controle do carro. Ele bateu em uma cerca em meio à vegetação à beira da rodovia.

A mulher pediu socorro, e a Polícia Militar (PMMG) foi acionada. Ao chegar ao local, membros da corporação a encontraram com a menina no colo. A criança foi atendida pelo Samu, porém sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu no hospital em Rio Acima. O motorista foi encontrado já sem vida no interior do veículo.

Vingança?

A mãe informou aos policiais que o autor seria um indivíduo que ameaçou o marido de morte na última sexta-feira (2/10). No dia em questão, o marido foi absolvido durante um julgamento pela acusação de tentativa de assassinato, também com arma de fogo, contra o suspeito.

Ao ir até a casa do suspeito, ele tentou fugir do local pelo telhado, mas foi impedido e preso. Familiares do suspeito tentaram impedir a prisão, sem sucesso. Ao ser questionado sobre o assassinato, o autor afirmou que havia saído com um colega, só que sem informar o carro que utilizou ou o horário.

No lote, onde há outras residências, foram encontrados dois sacos de substâncias semelhantes à cocaína dentro de uma geladeira desativada. No quarto do suspeito também foram encontrados um pino de cocaína e uma bucha de maconha. O material foi apreendido.

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A perícia da Polícia Civil (PCMG) esteve no local para realizar os trabalhos de praxe.