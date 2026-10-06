Pedágio na BR-040: Motociclistas têm passagem mais rápida e segura

Motociclistas que trafegam pela BR-040, no trecho entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, na Zona da Mata, agora têm uma passagem exclusiva nas três praças de pedágio administradas pela EPR Via Mineira. A medida permite que as motos, já isentas da tarifa, sigam diretamente pela via destinada a elas, sem a necessidade de entrar na fila com os demais veículos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O acesso funciona 24 horas por dia, nos dois sentidos da rodovia. A passagem é feita pela pista extra larga ou auxiliar da praça, localizada ao lado da cobrança automática, e não exige parada.

Leia Mais

A nova estrutura está disponível nas praças de Itabirito (km 577), Conselheiro Lafaiete (km 644) e Barbacena (km 718). Antes da mudança, os motociclistas precisavam aguardar na fila com outros veículos para atravessar o pedágio. Agora, eles devem apenas respeitar a velocidade máxima de 10 km/h, conforme a sinalização no local.

Além de diminuir o tempo de viagem, a iniciativa aumenta a segurança ao evitar que as motos fiquem paradas entre carros, ônibus e caminhões. “Quem está de moto sabe que ficar parado em uma fila junto de veículos maiores exige ainda mais atenção”, destaca o gerente de Operações da EPR Via Mineira, Hermann Netto.

Ele afirma que a intenção foi tornar a passagem mais simples e segura. “É uma mudança que ajuda a organizar melhor a circulação, contribuindo para uma convivência mais segura no trânsito”, complementa Netto.

Atendimento 24 horas

Os usuários da BR-040 contam com atendimento operacional 24 horas, que pode ser acionado pelo telefone 0800 003 1040. O serviço inclui guinchos, ambulâncias e inspeção de tráfego ao longo dos 232 quilômetros concedidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A concessionária também oferece Bases de Serviço Operacional (BSOs) em Nova Lima, Congonhas, Carandaí, Barbacena e Santos Dumont. As estruturas servem como pontos de apoio, com banheiros, água potável, fraldário e equipes para atendimento.