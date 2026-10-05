Morre segunda criança que se afogou na Lagoa Várzea das Flores

A segunda criança, de 10 anos, vítima de afogamento na Lagoa Várzea das Flores, em Betim, na Grande BH, morreu na tarde da última sexta-feira (2/10). Ela havia sido resgatada após se afogar no fim de setembro e estava internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Centro Materno Infantil (CMI) de Betim.

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A informação foi confirmada pela Prefeitura de Betim. Em nota conjunta com o CMI, o município prestou solidariedade aos familiares e amigos da vítima.

A outra criança envolvida no afogamento também tinha 10 anos e morreu na noite de segunda-feira (28/9), após complicações no quadro de saúde. Ela também estava internada no CTI do CMI.

Relembre o caso

O afogamento aconteceu no domingo (27/9), na altura do Bairro Jardim das Alterosas. As duas meninas brincavam na região da orla quando desapareceram temporariamente na água.

Banhistas perceberam a ausência das crianças, iniciaram as buscas e conseguiram retirá-las desacordadas da lagoa. Pessoas que estavam no local fizeram os primeiros socorros, com manobras de ressuscitação cardiopulmonar, até a chegada das equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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Após procedimentos avançados de reanimação, os batimentos cardíacos das duas meninas foram restabelecidos ainda na orla. Elas foram levadas inconscientes e em estado grave ao Centro Materno Infantil de Betim.