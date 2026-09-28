Meninas de 7 e 9 anos são reanimadas após afogamento em lagoa na Grande BH
Crianças foram encontradas desacordadas por banhistas na Várzea das Flores e passaram por manobras de ressuscitação antes de serem levadas ao hospital
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Duas meninas, de 7 e 9 anos, foram reanimadas depois de se afogarem na Lagoa Várzea das Flores, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesse domingo (27/9). Elas foram encaminhadas inconscientes, mas com pulso estabilizado, ao Hospital Regional de Betim.
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Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as crianças desapareceram por alguns momentos enquanto estavam na região da lagoa, próximo à Rua Sete, no Bairro Jardim das Alterosas. As meninas não são parentes.
Ao perceberem o desaparecimento, banhistas que estavam no local começaram a procurá-las. Uma das crianças foi localizada inconsciente e retirada da água. Pouco depois, a segunda menina também foi encontrada desacordada.
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Antes da chegada das equipes de emergência, populares iniciaram manobras de ressuscitação cardiopulmonar.
Meninas foram reanimadas
Equipes do Corpo de Bombeiros e uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) assumiram o atendimento e deram continuidade ao protocolo de ressuscitação.
As duas meninas tiveram a circulação restabelecida e foram estabilizadas ainda no local.
A criança de 9 anos foi encaminhada ao Hospital Regional de Betim pela unidade avançada do Samu. A menina de 7 anos foi transportada por uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros, com um médico a bordo.
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Segundo a última atualização dos bombeiros, ambas chegaram ao hospital com pulso estabilizado, mas permaneciam inconscientes. Até a entrada na unidade de saúde, não havia ocorrido retorno espontâneo da consciência.