Jovem de 18 anos morre afogado em rio no Norte de Minas
Homem se afogou enquanto nadava no Rio Jequitinhonha, próximo a uma ponte após o município de Olhos D’Água; corpo foi localizado por bombeiros na tarde de sábado (20/9)
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Um jovem de 18 anos morreu afogado enquanto nadava no Rio Jequitinhonha, nas proximidades de uma ponte após o município de Olhos D’Água, no Norte de Minas, na tarde desse sábado (20/9).
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Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o homem identificado pelas iniciais J.P.D.S. nadava no local quando se afogou durante o banho e não foi mais visto.
Militares do posto avançado de Bocaiúva foram acionados para atender a ocorrência e iniciaram as buscas após receberem informações sobre o desaparecimento do jovem.
Por volta das 15h30, os bombeiros localizaram o corpo e fizeram a retirada da vítima do rio. A perícia da Polícia Civil foi acionada para realizar os procedimentos necessários.
Após os trabalhos da perícia, uma funerária foi chamada para fazer a remoção e o transporte do corpo até o Instituto Médico-Legal (IML) de Montes Claros, também no Norte de Minas, onde foram realizados os procedimentos legais.
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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.