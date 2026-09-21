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TRAGÉDIA

Jovem de 18 anos morre afogado em rio no Norte de Minas

Homem se afogou enquanto nadava no Rio Jequitinhonha, próximo a uma ponte após o município de Olhos D’Água; corpo foi localizado por bombeiros na tarde de sábado (20/9)

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
21/09/2026 11:03

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Militares do posto avançado de Bocaiuva, no Norte de Minas foram acionados para atender a ocorrência de afogamento no Rio Jequitinhonha
Militares do posto avançado de Bocaiuva, no Norte de Minas foram acionados para atender a ocorrência de afogamento no Rio Jequitinhonha crédito: CBMMG/ Divulgação

Um jovem de 18 anos morreu afogado enquanto nadava no Rio Jequitinhonha, nas proximidades de uma ponte após o município de Olhos D’Água, no Norte de Minas, na tarde desse sábado (20/9).

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Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o homem identificado pelas iniciais J.P.D.S. nadava no local quando se afogou durante o banho e não foi mais visto.

Militares do posto avançado de Bocaiúva foram acionados para atender a ocorrência e iniciaram as buscas após receberem informações sobre o desaparecimento do jovem.

Por volta das 15h30, os bombeiros localizaram o corpo e fizeram a retirada da vítima do rio. A perícia da Polícia Civil foi acionada para realizar os procedimentos necessários.

Após os trabalhos da perícia, uma funerária foi chamada para fazer a remoção e o transporte do corpo até o Instituto Médico-Legal (IML) de Montes Claros, também no Norte de Minas, onde foram realizados os procedimentos legais.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie. 

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