Jovem morre afogado em rio depois de sair de baile funk em sítio

Corpo de jovem foi encontrado no mesmo dia. Perícia esteve no local e constatou que não havia sinais de violência (foto: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais)

Um jovem de 23 anos morreu afogado no Rio Sapucaí, neste domingo (30/5), na zona rural de São Sebastião da Bela Vista, no limite com o município de Pouso Alegre, no Sul de Minas. A família confirma que o rapaz estava em um sítio na região, onde particapava de uma festa.

Os bombeiros foram acionados ainda na manhã de domingo (30/5) por uma testemunha que viu quando Lucas Moura Pereira teria pulado no rio. O rapaz nadou até um certo ponto e submergiu, não retornando à superfície.Os militares utilizaram barco e mergulho nas buscas pelo rapaz. O corpo foi encontrado no período da tarde, a uma profundidade de cerca de quatro metros.

A irmã da vítima, Vânia Moura Pereira, contou à reportagem que o irmão é de Pouso Alegre e estava em um sítio com amigos, no Bairro Paraíso dos Pescadores, onde era realizado um baile funk.

A informação que a irmã teve é que a Polícia Militar esteve no local na madrugada e exigiu que o evento fosse esvaziado, por conta das medidas que impedem eventos e aglomerações devido à pandemia da Covid-19.

Vânia disse que o irmão teria pulado o muro da propriedade. Ela não sabe se o irmão pulou no rio naquele momento ou horas depois.

A Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil estiveram no local da ocorrência, no limite entre os municípios de Pouso Alegre e São Sebastião da Bela Vista.

O corpo do jovem foi entregue à funerária de plantão e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Pouso Alegre. Ele foi velado na casa da família, no Bairro São Geraldo, em Pouso Alegre, e sepultado no fim da manhã desta segunda-feira (31/5), no Cemitério Municipal.

Corpo de Lucas Moura Pereira foi sepultado nesta segunda (31) (foto: reprodução redes sociais)

PM confirma que havia festa no sítio

A Polícia Militar confirma que foi acionada na madrugada de sábado (29/5) para domingo (30/5) por uma moradora do Bairro Paraíso dos Pescadores, alegando que próximo a sua residência havia um sítio com o som muito alto.



Os policiais militares foram ao local e perceberam que havia música alta em um sítio, onde conversaram com o responsável pelo evento. O rapaz, de 25 anos, disse aos policiais que alugou o sítio para comemorar seu aniversário com poucos amigos.



Após orientação da PM, o responsável do evento abaixou o volume da música e se comprometeu a manter o volume baixo.