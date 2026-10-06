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ACIDENTE

Micro-ônibus com pacientes bate em carreta e deixa dez feridos na BR-251

Veículo levava pacientes de volta a Cristália quando atingiu a traseira de uma carreta em trecho de pare e siga. Duas vítimas ficaram em estado grave

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
06/10/2026 07:47 - atualizado em 06/10/2026 07:53

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Micro-ônibus bate em carreta e deixa dez feridos na BR-251, em MG
Micro-ônibus bate em carreta e deixa dez feridos na BR-251, em Minas crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Um acidente entre um micro-ônibus e uma carreta deixou dez pessoas feridas nessa segunda-feira (5/10), na BR-251, entre Montes Claros e Francisco Sá, no Norte de Minas. Duas vítimas tiveram ferimentos graves.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu às 13h25 na altura do km 481,5. O micro-ônibus seguia de Montes Claros para Cristália quando atingiu a traseira de uma carreta que estava em uma fila formada pelo sistema de “pare e siga” devido a obras na rodovia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo transportava dez passageiros que retornavam para Cristália depois de realizarem tratamento de saúde em Montes Claros.

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Casal ficou preso às ferragens

Com a força da batida, o motorista do micro-ônibus e a mulher dele ficaram presos às ferragens. Três viaturas e oito bombeiros de Montes Claros e Francisco Sá foram mobilizados para o atendimento.

As equipes utilizaram equipamentos hidráulicos e técnicas de salvamento para retirar o casal das ferragens.

O motorista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para a Santa Casa de Montes Claros. A mulher dele foi encaminhada para uma unidade hospitalar em Francisco Sá.

Entre os demais ocupantes estavam uma gestante de aproximadamente sete meses e outra mulher com suspeita de gravidez.

Os bombeiros realizaram a triagem das vítimas e classificaram duas em estado grave, duas com quadro intermediário e seis com ferimentos leves. As seis vítimas consideradas leves receberam atendimento e foram liberadas ainda no local.

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A PRF também participou do atendimento e reforçou o pedido para que os motoristas redobrem a atenção nos trechos em obras da BR-251.

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